Con los primeros días de temperaturas bajas, la falta de gas en las escuelas volvió al primer plano. Luego de que los gremios pusieran el acento en esa falencia, el Ministerio de Educación presionó a la prestadora del servicio en red, Litoral Gas, que en el verano pasado quitó el suministro a alrededor de 300 establecimientos escolares de Rosario y alrededores. "Esperamos que Litoral Gas, así como de repente aplicó cortes masivos, con esa misma celeridad se comprometa con la situación y reponga el servicio de red en aquellas escuelas que concluyeron las obras requeridas y ya están llamando a la inspección", lanzó ayer Adriana Cantero, titular de la cartera educativa. Aseguró que "la respuesta del Gobierno fue inmediata" y que ya se logró la rehabilitación del servicio en "más de 150 escuelas". Y están en obra alrededor de 200, que todavía no tienen calefacción hasta que no terminen las reformas exigidas.

En diálogo con Rosario/12, la ministra atribuyó el problema a una gestión deficiente de la prestadora privada. "Enargás produjo en 2019 un nuevo código de seguridad para las prestadoras del servicio de gas natural. Eso impuso una nueva inspección a todas las redes autorizadas hasta entonces. Sorprendentemente, esas inspecciones no se hicieron de manera planificada en 2020. En 2021 tuvimos las escuelas abiertas porque se distribuían materiales y bolsones alimentarios. No estaban los chicos pero las escuelas abiertas, hubiera sido la ocasión ideal para las inspecciones y los arreglos por hacer, pero la empresa no hizo nada", remarcó Cantero.

Para la ministra, el problema estuvo en el cambio de la norma por parte del ente regulador, y la demora de Litoral Gas en hacer lo que debía: intervino recién el verano pasado, con unas 700 inspecciones sobre escuelas de la región.

"Justo cuando anunciábamos la presencialidad plena más la rehabilitación de comedores escolares, se produce una inspección masiva de la prestadora del servicio. Unas 300 lograron la habilitación allí, pero a otras más de 300 escuelas se les cortó el gas en simultáneo. Nos pusieron en una enorme complejidad. Las obras de remodelación de gas no son sencillas", reprochó Cantero.

Aseguró que hubo gestiones contrarreloj, cuadrillas de gasistas convocados a realizar las refacciones necesarias, arquitectos, municipios. "No es un tema de financiamiento lo que nos tiene aún con escuelas en obra, sino de gestión, es algo que lleva tiempo. Ahora estamos con más de 150 escuelas reconectadas, y quedan unas 200 todavía en obra", dijo.

En las últimas horas las seccionales rosarinas de Amsafé y ATE habían puesto sobre el tapete el drama de dar clases sin calefacción en un centenar de escuelas de la ciudad, y cargaron la responsabilidad en el Ministerio de Educación.

A ello Cantero propuso "mirar que la respuesta fue inmediata y en simultáneo, porque queremos que las escuelas tengan la red de gas segura y esa será la fortaleza que dejaremos. Dimos 390 subsidios para comprar anafes eléctricos para otra fuente de calor en la emergencia y dar la copa de leche caliente. Las escuelas que las necesitan estamos dispuestos a ayudarlos", subrayó. No obstante, reconoció que en esas 200 escuelas que aún están en obra y sin el OK de Litoral Gas, hoy dan clases sin calefacción.

"Esperamos que Litoral Gas, así como aplicó cortes masivos, con esa misma celeridad se comprometa con la situación que tenemos y nos ayude con la reposición del servicio de red en aquellas escuelas que ya están llamando a la inspección para poder hacerlo", apretó.

Reprochó a Litoral Gas que siempre ha sido el Ministerio el que ha convocado a reuniones para avanzar en la solución y apurar la reconexión en las escuelas que van finalizando las refacciones. "Con algunas escuelas sí cumplieron, en otros casos las directoras se han quejado por demoras en la reconexión", dijo.

El gerente de Comunicaciones de Litoral Gas, Andrés Romagnoli, afirmó ayer que "ni bien esté hecha la readecuación (en cada escuela que falta), en 48 horas estaremos en el lugar para rehabilitar el servicio".

La situación mereció también una crítica del gobernador Omar Perotti a la fiscalización realizada por Litoral Gas: "De golpe no se pueden encontrar con más de 300 escuelas necesitadas de actualizar su seguridad. Fue más que llamativo que aparezcan todos los reclamos juntos", lanzó.