El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, afirmó tras la obtención de la Copa de los Campeones en Wembley ante Italia, que "siempre lo más importante es lo que la gente disfruta con el equipo".



"Lo que siempre recalco es que la gente disfruta con el equipo y eso es lo más importante. Y los jugadores se arropan en los momentos de dificultad y eso es muy valioso", destacó Scaloni en el propio campo de juego del estadio Wembley apenas consumada la victoria por 3-0 sobre los italianos.



"Y lo que vale también es el sacrificio y el espíritu de lucha de este grupo de jugadores. No se si el segundo tiempo fue el mejor de este ciclo, porque vamos creciendo paso a paso. Lo que quiero es que el plantel esté así cada vez que nos juntemos", apuntó.



Sin embargo, aclaró que el "Mundial es totalmente diferente a esto. Y nosotros como cuerpo técnico hacemos lo nuestro y aportamos al grupo en este momento. A Qatar llevaremos ocho defensores como mínimo, si vamos a jugar con cuatro en el fondo. Y en los otros puntos de la cancha después veremos".



"Después, en el fútbol, cuando se cree que uno tiene todo, te bajan de un plumazo. Pero hoy estamos contentos con este equipo, porque sabemos que juegue quien juegue, nunca te van a dejar tirado", remarcó.



"Y cualquier entrenador, y más uno que empieza tan joven, siempre va mejorando, porque nadie puede presumir de que se las sabe todas. Cuando llegamos acá advertimos que tenemos grandes futbolistas que querían jugar a otra cosa y en ese camino estamos", describió.



Pero insistió en que "siempre se puede perder y el ejemplo es Italia, que por algo así se quedó afuera del Mundial. Y eso nos puede suceder a nosotros también en Qatar. Pero entonces, si pasa, no se pueden tirar por la borda cinco años previos de trabajo".



"Ojalá todo el mundo pueda ver lo que entrenan estos chicos del seleccionado, porque si así fuera, con el nivel de compromiso que lo hacen, verían que es muy difícil que las cosas salgan mal en la cancha, aunque siempre aclaro eso de que se puede perder", advirtió.



"Además es muy lindo ver que los muchachos tienen tan buena relación entre ellos, que al momento de celebrar un gol tienen tantas ganas de abrazarse que hay que dejarlos", refirió.



Pero eso lo llevó a otro tema delicado, quizá el más urticante de la previa de un Mundial, que es el momento de dar la lista definitiva. "El momento de cortar a algún jugador que no va al Mundial es durísimo y lo viví en carne propia con algunos compañeros cuando fui al de Alemania 2006. Por suerte si van 26 jugadores a Qatar será menos difícil esa decisión", apreció.



Y finalmente hizo una referencia personal. "Ojalá mis viejos lo estén viendo como puedan, porque todo lo que soy y los valores que me transmitieron, me identificaron de por vida", expresó a modo de dedicatoria un Scaloni pleno en su rol de entrenador nacional.