La exploración hidrocarburífera frente a la costa bonaerense que está sometida a audiencia pública se resume en dos proyectos presentados y aprobados. El primero, que tiene a YPF como empresa concesionaria, se trata de un exploración sísmica 3D sobre 2.400 kilómetros cuadrados del bloque CAN 102 que se encuentra a 270 kilómetros de las costas bonaerenses. El segundo proyecto es la realización del denominado Pozo Argerich, el primer pozo exploratorio ubicado en el bloque CAN 100, un área cuya exploración sísmica se realizó en los últimos años. La empresa operadora es la noruega Equinor en asociación con YPF y Shell. Este pozo se ubicará a 315 kilómetros de la costa de Mar del Plata y a 1527 metros de profundidad. Apunta a reunir información para determinar la presencia de hidrocarburos en esa zona y evaluar si se pudiera considerar un descubrimiento de valor comercial.

El proyecto se inició en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la Secretaría de Energía convocó a un concurso internacional para adjudicar el permiso de exploración en esta zona offshore (alejado de la costa). La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente recién se dio el ultimo 30 de diciembre, con el actual gobierno y sin mayor información al respecto. Esto generó rechazo y llevó a su judicialización, frenando el proyecto.

“Los marplatenses salieron a la calle por la falta de información y por campañas de ONG que mostraron pingüinos empetrolados", aseguraba al respecto el investigador del Conicet Ignacio Sabbatela, "pero la Argentina tiene una vasta experiencia de exploración offshore, incluso la Costa Atlántica. En 1979 se perforaron tres pozos y no tuvieron resultados positivos. Y no hubo incidentes ambientales”. El proyecto se encuentra actualmente frenado hasta que la Cámara Federal de Mar del Plata no se pronuncie en referencia a la presentación que realizó Guillermo Montenegro, intendente municipal de Cambiemos.