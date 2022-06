El joven de 18 años que estuvo prófugo casi cinco meses tras golpear y dejar malherido al playero de un estacionamiento, en noviembre pasado en el barrio porteño de Monserrat, fue beneficiado hoy con un arresto domiciliario y será monitoreado con una tobillera electrónica, pese a la oposición de la fiscalía y de la querella, que pidieron que sea juzgado de manera inmediata.



La medida ordenada por la jueza de Menores porteña Carla Cavalliere recayó sobre el acusado C.M.A., identificado de esta manera por haber sido menor de edad al momento del hecho y quien hasta ahora se encontraba detenido en el Instituto Belgrano.



El 26 de mayo último la causa fue elevada a juicio oral por el delito de "tentativa de homicidio" y, subsidiariamente, por "lesiones gravísimas", en perjuicio de Arturo López (66), un playero al que derribó de una trompada tras una discusión ocurrida el 19 de noviembre de 2021 en un estacionamiento situado en la calle Moreno al 800.



En las últimas horas se realizó una audiencia de prisión preventiva morigerada solicitada por la defensa oficial del imputado.



El fiscal Mauro Tereszko y la querella que representa la familia y las hijas de la víctima se opusieron enfáticamente y solicitaron a la jueza Cavalliere que se mantenga la detención del joven procesado hasta el juicio oral. El representante del Ministerio Público hizo saber que la etapa de investigación estaba agotada y que la fiscalía estaba en condiciones inmediatas de realizar un juicio penal.



Pese al recurso negativo del fiscal --que oportunamente ya se había manifestado en contra del tope de 60 días de detención otorgado a fines de abril-- Cavalliere morigeró la detención y ordenó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.



El fiscal y la querella insistieron con la imputación de "tentativa de homicidio" de López, quien al día de hoy continúa internado con pronóstico reservado y, según los peritajes ordenados por Tereszko, con secuelas irreversibles sobre su salud.



Asimismo, instó a un pronto juicio de responsabilidad penal juvenil contra el acusado, que es mayor de edad desde el 11 de mayo.



Miriam Luna, abogada y exesposa del playero, dijo que recibió la medida “con total indignación y muchísima tristeza” por sus hijas, a quienes ha “visto padecer durante estos seis meses y medio”.



En tanto, Florencia, una de las hijas de Arturo, expresó al canal de noticias IP que está “muy dolida” y “destruida”, que no entienden “la decisión de la jueza” y que la “indigna” este desenlace.



Además, remarcó que su padre “va a tener secuelas irreversibles” y que “no va a volver a tener la misma vida que él tuvo”, antes de la agresión, ya que siempre va a requerir de la asistencia de un tercero.



Por su parte, C. M. A. se había presentado ante la Justicia el 29 de abril a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 2048, en el barrio de Balvanera.



Tras pasar más de cinco meses prófugo y a pesar de que su padre dijo que no se iba a presentar ante las autoridades "a menos de que le den garantías judiciales", el adolescente optó por entregarse días antes de cumplir la mayoría de edad.



Los voceros dijeron que el adolescente se encontraba escondido en una comunidad gitana de la localidad bonaerense de General Rodríguez, contradiciendo las versiones de su padre, quien había dicho a Télam que se hallaba oculto en Uruguay. Esta versión fue desestimada por los investigadores, quienes aclararon que esas declaraciones tuvieron el objetivo de "despistar".



El hecho que se investiga ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.



En las imágenes de la cámara de seguridad que se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.