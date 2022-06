El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, podría cambiar de esquema para jugar ante Defensa y Justicia el próximo domingo en Florencio Varela, por la primera fecha de la Liga Profesional, debido a las bajas de los jugadores titulares convocados a la fecha FIFA y los lesionados.



El "Muñeco" Gallardo tiene la posibilidad de utilizar una línea de tres hombres en el fondo para reforzar la zaga central del equipo ante las ausencias del arquero Franco Armani, y los defensores Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco.



Así, junto al arquero juvenil Ezequiel Centurión podrían jugar Jonatan Maidana, Leandro González Pírez y Javier Pinola o Emmanuel Mammana, más los laterales volantes Elías Gómez y Andrés Herrera o Santiago Simón, quien ya jugó en esa zona.



En cuanto a los reemplazos de Nicolás de la Cruz y Julián Alvarez, las alternativas no significan un cambio de esquema, pues tanto Agustín Palavecino (o Tomás Pochettino) y Braian Romero ya jugaron en esas posiciones.



Un once probable, entonces, sería con: Centurión; Mammana, Maidana o Pinola, González Pírez, Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Palavecino; Simón, Romero y Esequiel Barco.



De todos modos, el entrenador recién resolverá el equipo en la previa del partido cuando haga los trabajos de pelota parada el sábado a la tarde en el Monumental, previos a la concentración del plantel convocado para la primera fecha del torneo.



En cuanto al sistema defensivo, lo deberá repetir en la segunda jornada del 11 de junio en el Monumental ante Atlético Tucumán, pues los centrales Díaz (Chile) y Martínez (Paraguay) jugarán amistosos con sus selecciones en Corea del Sur y Japón el día anterior.



Sin embargo, para ese encuentro tendrá de regreso a Armani, Alvarez y De la Cruz, quienes disputarán el segundo amistoso con Argentina y Uruguay, respectivamente, este fin de semana.



Con este panorama, el plantel se entrenó en el predio de Ezeiza. Volvieron a trabajar de manera diferenciada Matías Suárez, Milton Casco y Juan Fernando Quintero, por inconvenientes musculares. Los tres jugadores van a ser exigidos en las próximas horas para poder ser parte de la convocatoria de la semana que viene, ya que para enfrentar al Halcón no están listos.

Beltrán sigue en Santa Fe

En otro orden,a la espera de que la dirigencia se ponga de acuerdo para hacer uso de la cláusula antes del 30 de junio.para esta temporada,, pero recién lo pueden concretar a fin de mes.ahorainclusoel partido de ida de octavos de, lo que no habilitaría a Gallardo a utilizarlo en dicho torneo.