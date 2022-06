Profesionales y dirigentes políticos de todo el país presentaron el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), un espacio dirigido a elaborar diagnósticos y recomendaciones de políticas públicas con perspectiva federal y multisectorial. “Este no es un espacio partidario. Este centro es para dialogar con todos los sectores y construir consensos”, remarcó el director general del CCD, Nicolás Trotta.



El ex ministro de Educación remarcó que “no es un espacio político partidario, es un centro es para promover el diálogo entre distintos actores políticos, sociales y empresarios. Argentina necesita consensos y políticas que trasciendan una administración para construir las respuestas que nuestra sociedad espera”.

El acto de presentación del CCD se realizó en el Hotel NH Bolívar de la Ciudad de Buenos Aires y participaron tanto sus equipos de investigación y desarrollo, como los miembros de su Mesa Federal. El instituto es promovido por los ex ministros Nicolás Trotta y Daniel Arroyo, las diputadas Fabiana Aubone (San Juan), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), el diputado Ramiro Fernández Patri (Formosa), la directora del BICE, Carla Pitiot, el intendente de Paso de los Libres (Corrientes), Martín Ascúa, los legisladores provinciales Matías Barroetaveña (CABA) y Alejandra Piasco (Córdoba), los ministros provinciales Ricardo Wellbach (Misiones) Dalmacio Mera Figueroa (Catamarca) y Leandro Cavaco (Chubut), los directores de las casas provinciales en CABA Andrés La Blunda (Santa Cruz) y Martín Ignacio Plaza (Salta), el rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, la ex secretaria de Educación Marisa Díaz (La Rioja) y la ex diputada Mayda Cresto (Entre Ríos), entre otras y otros.



“El CCD es un espacio enfocado en el estudio, la investigación, análisis y la elaboración de propuestas para las políticas públicas. El desafío que tiene la Argentina parte de una situación muy compleja, en un contexto global muy difícil. Por eso consideramos que la construcción multisectorial de propuestas es una alternativa acorde al tamaño del desafío”, explicó Trotta.

En conjunto, Trotta y Daniel Arroyo resaltaron que el Centro pretende abordar la promoción de una agenda que posibilite superar los limitantes para el desarrollo que enfrenta nuestro país. “Si hay algo que me parece muy valioso de este Centro es que tiene representación de varias provincias, de gobernadores, de ministros, de legisladores”, planteó Arroyo. El ex ministro de Desarrollo Social apuntó que “en el CCD nos planteamos el desafío de cómo equilibrar a un país que es muy extenso y que está muy concentrado en pocos grandes aglomerados. Tenemos que construir juntos las ideas del siglo XXI, que transciendan a los gobiernos, por eso hay que construirlas con consensos”.

Ante la pregunta sobre si el CCD era un espacio del Frente de Todos, Trotta señaló: “Cada uno tiene una pertenencia partidaria, pero este no es un espacio partidario y excede a una expresión política particular. Este Centro es para dialogar con todos los sectores y construir consensos. Nosotros no pedimos ficha de afiliación para quienes quieran participar y dialogar. Existen problemáticas profundas y de muchas décadas en nuestro país, por eso las soluciones deben ser abordas por todos, porque el consenso es determinante”.

Los equipos técnicos y profesionales del CCD, la llamada “Mesa de Investigación y Desarrollo”, vienen trabajando desde hace meses. De hecho, algunos de sus estudios ya se conocieron públicamente como el “Índice de Desempeño del Gobierno” y la serie de la “Inflación de los Trabajadores” desarrollada por el “Institutito de Estadística de los Trabajadores” (IET). En líneas generales el CCD produce investigaciones, indicadores y estudios sobre la problemática estatal en áreas políticas, económicas y sociales para incidir en la formulación de políticas públicas.

Además, promueve actividades y encuentros con el objetivo de combinar el conocimiento académico y político para intercambiar perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos para el desarrollo nacional. Y todo se divulga con un enfoque de derechos desde un lenguaje accesible, con interés en la promoción de la participación ciudadana.

Los integrantes de la Mesa de Investigación de Investigación y Desarrollo son Fabián Amico, Martín Balza, Sebastián Barbosa, Ramiro Cortese, Mariano De Miguel, Marcos Domínguez, Darío Duretti, Santiago Fernández, Juan Pablo García, Ana Paula Giovambattista, Diego Golombek, Maximiliano Leguizamón, Rafael Lerena, Diego Lluma, Laura Mares, Agueda Menvielle, Germán Montenegro, Ana Natalucci, Pablo Navarro, Martina Odonne, Diego Pando, Carla Pecorini, Guillermo Santos, Laura Sirotzky y Gimena Vitali.