La tarifa mínima del colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará a costar 25,20 pesos para el tramo de 0 a 3 kilómetros mientras que el más utilizado -de 3 a 6 kilómetros- costará 28 pesos, en el marco de un plan de incremento tarifario que también incluirá los trenes. Los detalles los anticipó el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien indicó que la medida se formalizará "en 20 ó 30 días".



"El aumento sería de 7,20 pesos para el servicio común de 0 a 3 kilómetros, pasando de 18 a 25,20, mientras que el tramo más utilizado de 3 a 6 kilómetros aumentará de 21 a 28 pesos", confirmó Giuliano. Asimismo ratificó que el aumento incluye a todo el AMBA y no solamente a las 32 líneas que parten y finalizan en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual salió al cruce de cuestionamientos realizados por funcionarios porteños. "Lo que planteó el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta es insólito: plantean que no aceptan el aumento y ellos aumentaron el subte a 30 pesos", criticó Giuliano.



El último aumento en el transporte público metropolitano fue en marzo de 2019, pese a que desde ese momento hubo adecuaciones tarifarias en el del interior del país. "La tarifa se congeló este tiempo y en eso tuvo que ver la pandemia, con el fin de acompañar a los usuarios y sobre todo a los trabajadores esenciales", explicó el funcionario.



El nuevo aumento en las tarifas se oficializará en "20 a 30 días" aproximadamente tras un proceso de "estructura de costos" y las correspondientes audiencias públicas de participación ciudadana, precisó. En estos momentos, desde el punto de vista técnico y de proceso, está el expediente iniciado en el que se pide a áreas técnicas del Ministerio de Transporte que evalúen y analicen la situación de los últimos 3 años en los cuales no hubo incrementos al boleto y donde sin embargo hubo incrementos de diversos aumentos como el paritario, en la estructura de costos del sistema, el combustible entre otros.

El proceso en cuestión inicia con la confección de un proyecto de resolución con el nuevo cuadro de tarifas para transporte automotor y ferroviario que podrá ser aprobado. Fuentes oficiales dijeron a este diario que los beneficios sociales de la tarjeta SUBE se mantendrán para todos con el 55 por ciento de descuento en la tarifa, donde en el mes de abril fueron 2.789.000 millones de tarjetas SUBE.

Una vez analizado el tema por los equipos técnicos del Ministerio de Transporte en forma conjunta con la cartera de Economía, se llamará a un proceso de participación ciudadana para analizar el eventual incremento del boleto. En el Gobierno aclaran además que la realización de esta actualización debe incluir "una mirada federal ante la falta de igualdad que se tiene a nivel recursos con el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires", ya que la misma es la única ciudad del país con subsidios directos. Por esta razón fue convocada CABA para continuar las conversaciones por el traspaso de las 32 líneas de colectivos a su ámbito y discutir el borrador de dicha transferencia que fue enviado oportunamente.

Manzur y la brecha Capital-Interior

El ministro del Interior, Juan Manzur, había adelantado el tema en su exposición ante el Senado, haciendo eje en las desigualdades entre los marcos tarifarios del Interior y el AMBA. “Estoy de acuerdo con los reclamos del transporte. Nosotros aumentamos el presupuesto para el transporte en el interior más de 600 por ciento. Tenemos situaciones difíciles y nos hacemos cargo, aún con externalidades no previstas, Argentina sigue creciendo".

Así, destacó que “cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. No puede ser que los del interior, todos los argentinos, les pagamos las líneas de colectivos a los que viven en capital. Hay que pasárselos de una buena vez por todas”. Y agregó que ”hay 32 líneas de colectivos que las pagamos entre todos, hay que pasarlas de una buena vez (...) hay una decisión política de ir cerrando brechas.