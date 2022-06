El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que su Gobierno apunta a construir "toda la infraestructura necesaria" para dar respuestas a la creciente demanda mundial de alimentos y energía generada desde el inicio de la invasión a Ucrania, a la vez que consideró que es "indecente" que las ganancias queden en "manos de unos pocos y la pobreza se distribuya en millones".





"En toda sociedad hay intereses que entran en tensión", dijo el mandatario, y advirtió que en la política "hay quienes quieren defender los intereses populares y otros los intereses de unos pocos, que son quienes aspiran a que el país se maneje como una estancia".



"Soy de los que creen que ganar dinero no es una indecencia, lo que es indecente es que la ganancia quede en manos de pocos y la pobreza se distribuya en millones", añadió al encabezar el acto por el centenario de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en el predio de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner.



Fernández comentó que durante su última gira por España, Alemania y Francia pudo comprobar que en esos países "todos saben del potencial de Argentina" en materia de energía, fortalecida por la actividad del yacimiento de gas de Vaca Muerta.



"Me hablaron de la energía, todos conocen Vaca Muerta. Todos interesados en el hidrógeno verde argentino, todos me hablaban del litio", señaló el jefe de Estado sobre el interés de sus interlocutores en esos encuentros.



El jefe de Estado también abordó la cuestión de la deuda externa, y afirmó hoy que “cuando un país se endeuda pierde libertad”, al recordar palabras del exmandatario Néstor Kirchner, y pidió “recordar para no repetir las malas experiencias”.



"Néstor decía siempre que cuando un país se endeuda pierde libertad. Siempre creo que hay que mirar al futuro y que mañana es mejor, como decía (el músico Luis) Spinetta. Pero los pueblos que no aprenden están condenados a repetir su historia. Pero eso tenemos que recordar, para no repetir las malas experiencias.



Y en ese sentido, el mandatario subrayó: “Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad”.



El Presidente advirtió hoy que hay que "recordarle a los argentinos" que quienes "machacan sobre su desánimo" son los que cuando gobernaron hicieron que "cayera a la mitad la inversión" en exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos argentinos, en una clara referencia a la administración que encabezó Mauricio Macri



"Entre 2015 y 2019 YPF fue cediendo su espacio en el mercado en favor de otros; cayó casi la mitad de la inversión que se hacía para explotar esos yacimientos y lo único que creció en YPF fue la deuda; en estos tiempos en que la antipolítica crece sin esfuerzo (...) hay que recordar que quienes machacan sobre el desánimo son los que hicieron esas cosas", reflexionó el jefe de Estado



Fernández destacó que YPF "tiene en la actualidad resultados muy buenos" con "récord de producción de gas y petróleo como hacía años que no tenía" y aseguró que se proyecta que, para el "2030 (la empresa), extraerá 140 metros cúbicos de gas" y producirá "700 mil barriles de petróleo".



El mandatario ponderó la labor del general Enrique Mosconi desde la creación de YPF y pidió al titular de esa empresa, Pablo González, que el complejo de Ensenada "vuelva a llamarse 'Petroquímica General Mosconi'", en reconocimiento a la figura de este militar, mentor de la petrolera estatal surgida en 1922.



En esa línea, Fernández afirmó que el exmandatario Hipólito Yrigoyen “tomo una gran decisión que lo enfrentó a sectores conservadores" cuando decidió que Argentina pasara a tener una empresa petrolera estatal que se creó a través de un decreto.



Por último, remarcó que “Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro”, reclamó “trabajar por la unidad” y aseguró que le seguirá “pidiendo a los compañeros trabajar para construir una Argentina justa, libre y soberana como la soñaron (Juan Domingo) Perón, Eva (Perón) Néstor (Kirchner) y Cristina (Kirchner)".