A Pamplona hemos de ir…uno de Messi, dos de Messi, tres de Messi, cuatro de Messi, cinco de Messi, a Pamplona hemos de ir…

La Selección Argentina se tomó muy en serio la práctica con público y televisada contra la débil selección de Estonia y se impuso 5-0, con todos goles de Lionel Messi.

1) De penal. 2) De zurdazo violento al segundo palo. 3) De toque sutil entrando como nueve por el medio aprovechando un centro de Molina. 4) De avivada porque en una falta el árbitro cobró ley de ventaja, los ingenuos rivales se quedaron mirando y Messi se fue en diagonal se frenó ante la salida del arquero, y el cruce de un defensor y mandó la pelota de derecha a la red. 5) De imán, como dijo "Papu" Gómez. En la misma jugada pudo ser de Nicolás González, tras un gran pase de Messi, pudo ser en el rebote de Julián Alvarez, pudo ser de Dybala que pateó afuera, pero fue de Messi, que tiene un imán, y en el último rebote la mandó a guardar.

Las caras sonrientes de todos sus compañeros se podrían traducir con la frase: ”¡No se puede creer lo que es este tipo!”.

Estonia es un país que parece venir en combo con Letonia y Lituania, aunque en realidad tiene más afinidad con Finlandia que con los otros países bálticos. Es un país chico que tiene una superficie de 45.228 km2, un poco más chico que Chaco y 1.300.000 habitantes. Nunca jugó un Mundial ni una Copa de Europa. Está en el lugar 110 en el ranking de la FIFA y en las últimas eliminatorias sacó cuatro puntos sobre 30, con nueve goles a favor y 21 en contra.

Ya se sabía que se iba a meter atrás con la única intención de no recibir una goleada catastrófica. Por eso toda conclusión que se pudiera sacar del partido tiene un valor muy relativo. Pero algunos detalles pueden marcarse: jugó Julián Alvarez los 90 minutos y tuvo un par de posibilidades; jugó muy bien Gómez; no tuvo problemas Pezzella; no se notó qué puede dar Senesi; jugó un rato Dybala y no pesó demasiado, y cumplieron Mac Allister como cinco atrasado y Nicolás González.

En general cumplieron todos, se tomaron el partido muy en serio y lo certifica una imagen de cinco jugadores rodeando a un defensor estonio, hasta quitarle la pelota sobre el final del encuentro

Todos hicieron lo que había que hacer, hasta Armani que en la única llegada de los rivales salió a tiempo para cubrir el remate. El único que se salió del molde fue Messi que jugó con el entusiasmo de un debutante e hizo historia con sus cinco goles.

5 ARGENTINA: Armani; Molina, Pezzella, L. Martínez, Acuña; De Paul, Mac Allister, Gómez; Messi, Alvarez, J. Correa. DT: Lionel Scaloni.



0 ESTONIA: Igonen; Paskotsi, Soomets, Mets; Zenjov, Pikk, Kait, Purg, Teniste; Miller, Sorga. DT: Thomas Häberli.



Estadio: Osasuna (España). Arbitro: Urs Schnyder (Austria). Goles: 6, 44, 46, 70 y 75m Messi (A), el primero de penal. Cambios: 46m Anier por Zenjov (E), 61m Palacios, Dybala y Senesi por Correa, Martínez y De Paul (A), 62m Sinyavskiy, Vassiljev y Kuusk por Miller, Kait y Purg (E), 65m Foyth por Mac Allister (A), 69m Kallaste por Pikk (E), 73m N. González y Montiel por Acuña y Molina (A).