La abogada y exesposa de Arturo López, el playero agredido en un estacionamiento en noviembre del año pasado, Miriam Luna, cuestionó este domingo a la jueza de la causa, Carla Cavalliere, por haber otorgado la prisión domiciliaria al atacante, quien permaneció prófugo durante varios meses hasta que se entregó en mayo pasado.

“No me sorprendió, pero me pareció injusto. Es alguien que estuvo más de cinco meses prófugo. Se hicieron allanamientos. Dejó a una persona al borde de la muerte, alguien que no va a volver a ser la misma persona. Que esté 32 días preso y lo manden a la casa me pareció injusto”, dijo Luna por AM750.

La decisión de la Justicia de otorgar el beneficio de la domiciliaria llega después de que el joven de 18 años estuviera prófugo casi cinco meses con ayuda de su familia. En este contexto, el menor fue beneficiado con un arresto domiciliario y será monitoreado con una tobillera electrónica.

La decisión de Cavalliere llega pese a la oposición de la fiscalía y de la querella que pidieron que sea juzgado de manera inmediata. “Ya está el requerimiento de elevación a juicio. El fiscal decía que ya estaba todo para el juicio. Hace falta ultimar sorteos de audiencia”, explicó Luna.

“Creo que la jueza no lo mandó (a domiciliaria) apenas este muchacho se entregó porque iba a ser muy alevoso. Sobre todo por la presión mediática que tenía el caso. Es una injusticia total. La jueza consideró que el hecho de que su progenitor haya fijado un domicilio en CABA y que el imputado le haya prometido cumplir con todo fue suficiente”, comentó Luna.

Y cuestionó: “El imputado le dijo que no se acostumbraba a estar preso, que tenía frío y miedo. Son terribles los argumentos que uno tiene que escuchar. Porque Arturo tampoco quiere estar donde está. Hace seis meses y medio está internado sin poder recuperarse. Va a necesitar para un tercero de su vida cotidiana siempre”.

La investigación

El hecho que se investiga ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad que se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.