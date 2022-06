El analista político Raúl Timerman analizó la interna en el Frente de Todos y la salida de de Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo y sostuvo que "el kirchnerismo no lo ataca (al ahora exfuncionario) por sus ideas económicas, sino por su pensamiento negativo hacia el movimiento”.

Además, señaló que Alberto Fernández “realiza un sacrificio” al pedirle la renuncia a Kulfas “en función de privilegiar algo por lo que él viene trabajando asiduamente, que es la unidad del Frente de Todos”, ya que considera al extitular de Desarrollo Productivo como "un muy buen ministro alineado con su pensamiento y, además, amigo personal”.

Daniel Scioli, ¿candidato a Presidente?

El analista político analizó también las posibilidades presidenciales de Daniel Scioli y apuntó a que, si bien el Frente de Todos tiene muchos "candidateables”, si se presenta Alberto Fernández Scioli no lo hará. “Se siente agradecido por la oportunidad que le dio como embajador de Brasil, y no va a competir con él en unas PASO. Si Alberto no es candidato, ahí sí se va a presentar”, dijo.

“La ventaja de ser ministro de Desarrollo Productivo es que sus acciones van a llegar a toda la población. Si el día de mañana quiere ser presidente, le va a servir este cargo”, agregó.

¿A qué responde el nombramiento de Scioli?

La llegada del exgobernador bonearense al Gabinete abre una nueva expectativa en la economía local, analizó Timerman, y el interrogante ahora es si habrá algún plan para la redistribución de las riquezas.

“Martín Guzmán está acelerando el proyecto de impuesto a las ganancias extraordinarias o inesperadas”, afirmó Timerman, pero aseguró que “se va a priorizar el acuerdo con el FMI”.

“Por otro lado, yo creo que ya hay una aceptación por parte de la gente del kirchnerismo que está en el área de energía de la necesidad de segmentar las tarifas”, agregó.

El dilema de la lapicera

“El tema de la lapicera comenzó con la primera carta de Cristina Kirchner, cuando dijo que había funcionarios que no funcionan", recordó Timerman.

“La lapicera ya se va a convertir en un meme, porque en el acto de la UOCRA, (el secretario General del sindicato) Gerardo Martínez le regala al presidente una lapicera, parece una cargada”, agregó. “Creo que la presión de Cristina hizo que Alberto use la lapicera para echar a Kulfas”.

Por último, sostuvo que “el kirchnerismo no ataca a Kulfas por sus ideas económicas, sino por su pensamiento negativo hacia el movimiento”.