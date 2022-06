El secretario general del Movimiento Unidad Popular (MUP) e integrante del Grupo Callao, Federico Martelli, defendió este martes al exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al titular de Economía, Martín Guzmán.

Para Martelli, con la salida del ministro “el Gobierno pierde a uno de sus mejores funcionarios”. “Es un dirigente que puso la política de desarrollo industrial y crecimiento sostenible sobre la mesa. Obtuvo, en el medio de una pandemia, resultados muy buenos”, dijo en AM750.

Y defendió: “Todos los números son positivos. No suficientes, pero sí positivos. Tanto Matías con Martín Guzmán son los artífices de estos resultados. Veo con mucha pena, con desagrado, toda la situación que se vivió”.

Sin embargo, consideró que estos esfuerzos no llegan a un buen resultado final por la inestabilidad política al interior del Frente de Todos.

“No vinimos al Gobierno a poner excusas. Más allá de las paritarias, si el Gobierno no resuelve la inflación vamos a estar en problemas. Con este ritmo no la podés perseguir de atrás. Cundo tenés seis puntos mensuales no la alcanzás”, apuntó.

Para Martelli “se están haciendo esfuerzos para hacer las cosas bien” Sin embargo, dijo que “hay temas que nos generan dificultades. “Se está ordenando la macroeconomía, se bajó el déficit, la emisión, subieron las tasas. Eso debería generar expectativas positivas”, comenzó.

Advirtió: “Pero por el quilombo político que tenemos en el Gobierno, las expectativas positivas sufren. Porque la certidumbre política es clave al momento de pensar la inflación”.

Para el dirigente, la solución es “tener un comando centralizado del Gobierno”. “El que tiene que tomar las decisiones es el Presidente. En estos años de Gobierno hubo tensiones innecesarias. No ayudaron a nuestro programa de gobierno. Así es difícil encontrar la salida a la crisis”, opinó.