“No me gustan los off, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías y no comparto lo que piensa en ese punto, pero es tema superado”, djo el presidente Alberto Fernández sobre la la salida del ya exministro Matías Kulfas del gabinte. Lo dijo durante un brindis por el día del periodista con los acreditados en Casa Rosada y agregó que "pudimos reemplazar con Daniel Scioli a Kulfas. Daniel es un gran amigo y hablé mucho del tema con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es alguien cuya opinión pondero positivamente. También estoy feliz por el ingreso de Agustín Rossi a la AFI, que es otro valor incalculable para mi gabinete". La asunción de Scioli, según confirman desde Casa Rosada, será el lunes de la semana que viene, cuando Fernández retorne de Los Ángeles.

En un momento de incipiente acercamiento entre las distintas tribus del oficialismo, el Presidente destacó que “con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa y lo que debemos cumplir con la responsabilidad institucional. Nunca tuve ningún temor, ninguna duda sobre ese tema. Mi preocupación, en todo caso, es ver como el gobierno funciona”. Luego, el mandatario retomó algo que CKF había twiteado a la mañana sobre los dichos del empresario Federico Braun en AEA. "Muchas veces les he hablado a los argentinos de la inflación autoconstruida, que no es otra cosa que la remarcación de precios. Si querían verle la cara a la remarcación de precios la tuvieron hoy a la mañana", dijo. Además, Fernández agregó que "que se le pregunte a un empresario de esa magnitud qué solución tiene para la inflación y que su respuesta sea 'remarcar precios', me parece una enorme irresponsabilidad".

En línea con lo que dijo el Presidente y con el repudio de la vicepresidenta, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, agregó en diálogo con la prensa que "sentí los dichos de Braun como un insulto a todos los argentinos que van a los supermercados a comprar y no les alcanza la plata. Se ríe y dice: 'me cago en ustedes'. Es una canallada", sentenció y puntualizó que "como Gobierno tenemos que frenar este tipo de accionar. Hay que trabajar para bajar la inflación y los precios, pero el pueblo tiene que saber que cuando hablamos de formadores de precios, Braun es uno de esos".



La expulsión de Kulfas del ministerio de Desarrollo Productivo y la carta de 14 páginas que publicó este lunes al presentar su renuncia, sigue siendo un tema importante en los pasillos de la Casa de Gobierno. Sobre todo, después de la respuesta que este martes lanzaron desde la Secretaría de Energía. Desde el Gobierno resaltaron en diálogo con este diario que "en ningún momento Kulfas habló en on lo de la honestidad de ningún funcionario en el marco de la licitación. En el off sí lo hizo. Si el off es de Matías o alguien de su confianza no lo sabemos, pero si el Presidente tomó esa medida es porque había certezas de que, si no era él, era alguien de su confianza".

En esa línea, en Balcarce 50 añadieron que "el Gobierno tiene errores, falencias, aciertos y limitaciones. Muchas de esas cuestiones se pueden evaluar, pero este es un Gobierno honesto y eso está fuera de discusión. Si alguien en off o en on da a entender algo distinto, es un accionar injustificable". Para concluir detallaron que "Matías cometió un error y pagó".



En el marco del homenaje a los periodistas por su día, Fernández resaltó que "alguien dijo que desde que la información se convirtió en un negocio la verdad pasó a un segundo plano, pero confío mucho en los periodistas que sostienen y buscan la verdad". Luego, el mandatario abandonó Casa Rosada para ultimar los detalles de su viaje a Los Ángeles para participar de la Cumbre de las Américas.

Sobre ese tema expresó que "trabajamos mucho para el viaje. Allí voy a defender los derechos de América Latina y la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, sino que se ejerce y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie". "Vamos a ir con ese mensaje. Lamentamos la no presencia de países que no han sido invitados, pero trataré de llevar su voz al foro como presidente de la Celac que soy".