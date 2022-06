El dirigente industrial José Urtubey criticó este miércoles los dichos del presidente de La Anónima, Federico Braun. Lo hizo después de que el supermercadista respondiera entre risas, tras ser consultado en una charla de la Asociación Empresaria Argentina por su estrategia frente a la inflación, que “remarca precios todos los días”.

“No me causó gracia el comentario de Braun. No me representa. Creo que hay una insensibilidad en esas expresiones. Argentina está pasando una realidad muy dura. Hay mucha pobreza. Gente que no llega a fin de mes”, respondió Urtubey en declaraciones a AM750.

Y agregó: “Siendo la inflación uno de los principales problemas, esos comentarios están totalmente de más. No sé cómo será su realidad, pero no es la de todos”.

Crítica a los impuestos

Por otro lado, Urtubey se refirió al sistema impositivo en Argentina. Dijo que si bien “hay que regularizar la macroeconomía”, considera que “hay muchos impuestos que no tienen que haber”.

“No creo en las expresiones que dicen que Argentina está yendo al comunismo, o yendo camino a ser Venezuela como algo despectivo. Para mí el país tiene un avance cultura, institucional, que pone un freno y le da una identidad propia al país”, empezó respondiendo.

A lo que añadió: “Dicho esto, creo que dentro del sistema impositivo, uno de los desafíos que tenemos como argentinos, y entiendo que hay que regularizar la macroeconomía, hay impuestos que no tiene que haber”.

Para el industrial, Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo. “No es bueno para la realidad productiva de Argentina. Pero también ese impuesto existe porque no hay un real debate sobre la coparticipación”, explicó.

“La presión tributaria en Argentina hay que verla en relación con lo que está pasando con la informalidad. Estos son los desafíos de un sistema que lleva décadas deterioraos”, concluyó.