Cuatro vinos argentinos fueron elegidos entre los 50 mejores del mundo en la 19º edición de los premios Decanter World Wine Awards 2022 de Londres, competencia organizada por la revista británica homónima que convocó a casi 250 jurados expertos en el rubro. Si bien el concurso se realizó a fines de abril, los resultados fueron anunciados este martes.

El certamen se extendió durante siete días, en los que se cataron más de 18.000 vinos de 54 nacionalidades diferentes. La escala para puntuar las bebidas es la de 100 puntos y las categorías son: “Oro” (entre 95 y 100), “Plata” (entre 90 y 94) y “Bronce” (entre 86 y 89), detalla la página de Decanter.

Todos los vinos que obtienen la categoría “Oro”, una semana después de las dos primeras instancias, son catados también por un “Co-Chair”, una especie de presidente del salón que valida o no la decisión del panel.

Los cuatro argentinos elegidos

De esta ajustada selección de 50 vinos, cuatro etiquetas son argentinas y pertenecen a bodegas mendocinas. Dos de ellas solo se producen para la exportación, mientras que las restantes sí están disponibles en el mercado local.

IV Generación Gran Corte 2019 - Bodegas Bianchi, Mendoza

El vino “IV Generación Gran Corte 2019” obtuvo 97 puntos, categoría “Oro”. Es elaborado en las bodegas Bianchi en Mendoza y está disponible en el mercado local. Puede conseguirse en vinotecas a $8.500.

Es elaborado en Los Chacayes, Valle de Uco, y es “un vino que combina la identidad del terruño, el conocimiento adquirido a través de Cuatro Generaciones de viticultores y el profesionalismo de nuestro Chief Winemaker”, según una publicación realizada por la bodega. Se describe como una bebida blend de alta gama Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot.

2. Altosur Malbec 2021 - Finca Sophenia, Mendoza

“Altosur Malbec 2021”, de la Finca Sophenia de Mendoza, también obtuvo 97 puntos. Está en el mercado local y el precio sugerido es de $1.200.

Se trata de un Malbec elaborado a 1.200 metros en Gualtallary. El jurado destacó su gran relación precio-calidad con la distinción de “Best value”. En ese sentido, Alejandro Iglesias, sommelier del certamen, subrayó que “son trofeos que buscan facilitar la vida al consumidor y no solo celebrar a las bodegas, algo que explica la inclusión de diferentes categorías y no solamente los super premium”.

Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc 2021 - Bodega Pacheco Pereda, Mendoza

“Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc 2021”, de la bodega Pacheco Pereda de Mendoza, también obtuvo 97 puntos. No está disponible en el mercado local, aunque sí pueden conseguirse otros de la línea Estirpe en casi todos los supermercados, a poco más de 700 pesos. Fue distinguido también como “Best value”.

The Best Gran Montaña Reserve Malbec 2020, Morrison - Mendoza

The Best Gran Montaña Reserve Malbec 2020, de la bodega Morrison en Mendoza, obtuvo 97 puntos y tampoco está disponible a la venta en Argentina.

Con estas cuatro etiquetas, Argentina quedó cuarta en el ranking de países con más cantidad de vinos entre los mejores 50. Está detrás de Francia (10 vinos), Italia (8), España (6) y Australia (6).

Además, en esta edición 2022, Argentina superó sus marcas históricas de medallas en el certamen, al sumar un total de 485, número que triplica el desempeño del año pasado.

En mayo, el "Decanter Panel tasting for Value Malbecs", organizado por la misma revista británica, premió al vino “Doña Paula Estate Malbec 2021” como el “mejor del mundo” en relación precio-calidad, entre 149 etiquetas a nivel mundial. Si bien encabezó esa lista con 93 puntos, este vino no apareció entre los primeros 50 del nuevo concurso.