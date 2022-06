Al hablar de fútbol es inevitable no pensar en esas grandes fortunas repartidas en pocas manos. Es un común denominador que hoy pone la atención lejos de las canchas y muy cerca de las novedades que se rigen por abultadas transacciones. El partido más electrizante se disputa entre quienes pueden pagar por las figuras destacadas del planeta y los titulares locales solo tienen tinta para River y Boca. Del juego se habla poco y menos que menos de las desventuras de los clubes que no gozan con la suerte de pertenecer a las elites de los mandamases (o sea: los que cortan el bacalao).

Al acercar la lupa y volver a lo terrenal, bien lejos de toda esa orbita grandilocuente de aromas pasatistas, si uno se llega al partido de Ezeiza, puede encontrar una historia con fútbol. Un club ajeno a poderosos jeques y derroche de billetes. Fútbol Club Ezeiza. Así se llama y hace menos de un mes se convirtió en noticia, gracias a una colecta que organizó Santiago Maratea con el fin de ayudarlos a saldar deudas y que puedan continuar con su actividades. El influencer ni bien escuchó los problemas de la institución, puso en acción su método solidario y en pocas horas consiguió juntar el doble de la plata que hacía falta: 3,4 millones de pesos.

“Todo comenzó por uno de nuestros jugadores, Gabriel Trevizann. Él hace Tik Tok y lo conoció ahí. Le comentó nuestra situación, las cosas que nos estaban faltando y Santi Maratea le pidió mi teléfono. Me llamó, empezamos a hablar y le comenté todo lo que hacíamos en el club y de ahí comenzó a darnos una mano. Hizo historias en sus redes y organizó la colecta. No podemos creer todo lo que se logró y lo que nos ayudó. Muchas cosas que vinieron nuevas fueron gracias a él. Estamos muy agradecidos. Él sigue viniendo al club y ha venido a ver partidos también. El día que tengamos nuestra cancha le vamos a poner su nombre”, cuenta Santiago Galván, presidente y entrenador de FC Ezeiza.

"Creo que tiene un trasfondo el fútbol en la Argentina. Es clarísima la gran cantidad de clubes de barrio que hay y lo que representan. Entendí eso. Aparte a mí no me gusta el fútbol, pero no depende de eso, sino de lo que representa. Es una salida a que te vean de otra manera, hay una importancia con los que juegan en el fútbol. Desde ese lado será que convocan a tantos pibes", le dijo Maratea a TyC Sports hace menos de un mes, cuando explotó la noticia.

FC Ezeiza se fundó en el año 2021 y participa de la Liga Metropolitana de San Vicente –Liga con reconocimiento de AFA, fundada el 7 de junio de 2021–, en la que los equipos se disputan una plaza para jugar en el Torneo Regional Federal Amateur (Ex Federal C). “Arrancó así: una vez fuimos a jugar un amistoso con Lugano. En ese momento lo dirigía un amigo y como me pidió que quería ver jugadores, le armé un equipo con chicos que conocía. Después de ese amistoso, le dije a los chicos si no querían entrenar dos veces por semana y hacer otros partidos. Jugamos con Cañuelas, la UAI y ahí surgió la idea de averiguar por ligas. Pregunté en la liga de Lobos, en la de Luján y cuando se inició la de San Vicente, como nos quedaba más cerca, consulté y de inmediato nos dieron el ok para ingresar”, dice Galván sobre el nacimiento de FC Ezeiza.

Los comienzos encontraron a este club con muchos faltantes, pero repleto de sueños. Y si bien buscaron hacerle frente a la constante incertidumbre de cómo pagar el alquiler del predio, la cuota se volvió cada vez más inaccesible y el arancel mensual de los chicos al club ya no rendía. “Este año como se puso más costoso, nos fuimos a entrenar a un espacio que nos cedió el municipio de Ezeiza. Es un lugar donde no había nada armado, pero nos sirvió para continuar con los entrenamientos. No teníamos baño, agua y nos faltaban bastantes materiales. Pero lo pudimos sacar adelante y de a poquito estamos mejorando”, detalla Galván, sin dejar de entusiasmarse con la idea de construir un lugar propio con la ayuda obtenida por Maratea.

“Los objetivos de ahora en más son poder construir nuestra cancha para poder hacer de local, para poder entrenar y que lo chicos tengan su vestuario, su baño para que puedan darse una ducha con agua caliente y poder seguir creciendo como club.

Que los chicos tengan un lugar propio es lo principal y vamos a seguir luchando por el sueño de todos ellos”, agrega.

La marcha del golazo solidario

A partir de la ayuda de Maratea, el club pasó de tener mil seguidores en Instagram a tener 40 mil. Algunos sponsors comenzaron a asomar la nariz y fueron contactados por "Librodepases", un sitio que como describe su página web, “conecta Jugadores, intermediarios e instituciones de todo el mundo, con el fin de potenciar su crecimiento de una manera fácil, rápida y económica”. Desde este lugar, al conocer la historia, los invitaron a sumarse a su plantilla con la intención de ampliar su horizonte de oportunidades.

“El Fútbol Club Ezeiza llegó a Librodepases a raíz de la fuerte campaña solidaria iniciada en redes sociales por Santiago Maratea. En este caso tan particular, y a diferencia de lo que ocurre habitualmente, desde el equipo de LDP fuimos en busca de un representante del Ezeiza Fútbol Club para entender de qué manera podíamos aportar un valor a la institución. Juan Cruz Gotta, CEO & co-founder de LDP, se contactó con el presidente del club, Santiago Galván, y le explicó las principales utilidades de la plataforma. A partir de allí, y en tan solo cuestión de horas, Ezeiza Fútbol Club ya tenía su perfil registrado en la plataforma”, explica Bautista Olmos, integrante de LDP y concluye: “Fuimos a buscar al club para facilitarles la herramienta y apoyar su causa”.

Galván se muestra agradecido con el arribo a LDP y persiste en la dirección del timón de este club, que busca ser la plataforma de esos muchos jugadores que habían perdido la fe en el fútbol o que ya no encontraban lugar para desempeñarse. “Nosotros apuntamos a que los chicos cumplan sus sueños y tratamos de brindarles las mejores herramientas. Tenemos tres jugadores que pasaron por acá que ahora están en AFA: uno está en Midland, otro está en Deportivo Paraguayo y otro se fue a Bolivia. Eso nos enorgullece”, explica. Y no se olvida de remarcar que otro de los objetivos principales se centra en ganar la liga de San Vicente y obtener una plaza para el torneo Regional. “Ese es el sueño de todos los chicos que están jugando en el club y que anhelamos en general”.