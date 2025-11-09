El juez Ezequiel Molinati ordenó la inmediata detención del exintendente del municipio de San Lorenzo, Ernesto Kila Gonza, por ausentarse a la audiencia judicial de fijación de pena.

El fiscal penal de Impugnación Ramiro Ramos Ossorio participó el viernes último en la audiencia convocada por el Tribunal de Impugnación, en el marco del proceso seguido contra Gonza y Sergio Armando, ambos exfuncionarios del municipio de San Lorenzo, que linda con la ciudad de Salta.

Durante la audiencia, el Tribunal debía fijar la nueva pena conforme a la sentencia confirmada por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.

Debido a que Gonza no compareció al llamado judicial, el fiscal solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar que se presente.

El juez Molinatti hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la inmediata detención del exintendente. Además, ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para la continuidad del trámite.

En cuanto a Sergio Armando, el Tribunal le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras la confirmación de su responsabilidad en los delitos atribuidos.

La causa sigue desde la sentencia dictada en diciembre de 2022, revisada posteriormente por el Tribunal de Impugnación, a raíz del recurso interpuesto por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien planteó que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos, como había considerado el tribunal de juicio.

El recurso fue admitido, por lo que el Tribunal dispuso la fijación de una nueva pena de acuerdo al marco legal correspondiente.