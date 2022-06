DOMINGO 12

CINE

Bresson en Casa Comienza un un ciclo de películas restauradas de Robert Bresson. Una gran oportunidad para descubrir o revisitar parte de la obra de uno de los cineastas más importantes de la historia del cine. Distinguido como un realizador de principios estéticos muy marcados y alejado de las modas, su legado audiovisual es estudiado constantemente. Esta noche se verá Al azar de Balthazar. La vida del burro Balthazar, en medio de los dramas y las muertes humanas. El burro vivía feliz con una campesina llamada Marie, pero sus caminos se separan y ya nada volverá a ser lo mismo para ninguno de los dos. Con Anne Wiazemsky.

A las 19.30, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Vic Bernardi La nueva propuesta musical de Victoria Bernardi es orgánica. Una banda a dos guitarras con coros. Todas sus canciones están hechas para ser cantadas en conjunto con el público. Letras con temáticas actuales y armonías populares. Deja de lado la solemnidad y pone en manifiesto lo simple de lo humano y lo cálido del encuentro musical entre personas que desconocen su repertorio.

A las 19, en Congo Club Cultural, Honduras 5329. Entrada: $800.

TEATRO

El invierno del juglar Esta obra centra el trabajo en el actor desde una corporalidad en decadencia y una oralidad casi poética. Inmerso en un espacio de estatismo romántico, el soliloquio hilvana, de modo gradual, un diálogo con las voces que habitan las íntimas resonancias de su travesía existencial. Chéjov se desgaja en todos los planos de su vida. El dramaturgo, el médico, el narrador mordaz y sensitivo. Carlos Demartino retoma la actuación en esta poética obra. Dirige Gustavo Provitina.

A las 17.30, en Belisario Club de Cultura, Corrientes 1624. Entrada: desde $1000.

Lo cotidiano Un encuentro de verano en la rambla marplatense. Verónica, una local de toda la vida, observa todo lo que la rodea. Tomás un joven estudiante recién llegado a la ciudad, con el asombro aún en la mirada. La casualidad los reúne, las palabras comienzan a aflorar poniendo de manifiesto el deseo. La obra surge de un desafío singular: Guillermo Sesma, arquitecto y dibujante, convocó a la dramaturga Valeria Di Toto a escribir un texto a partir de un dibujo que él había hecho.

A las 19, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Canciones botánicas Mariana Cincunegui se presenta con sus clásicos de la música para las infancias y un avant premier del nuevo material Canciones botánicas: un repertorio basado en la escucha y la inclusión del paisaje sonoro de la naturaleza, una mirada natural sobre los sonidos que infunden sentido en un mundo urgente de inclusión, diversidad, de nuevo paradigma que se construye a través del arte y la accesibilidad.

A las 16, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1100.

El cascanueces Un nuevo espectáculo de ballet especialmente pensado para que el público infantil disfrute de uno de los ballets más famosos de la historia. La puesta en escena combina una escenografía creada con mapping con proyecciones que interactúan en escena con los bailarines. Dirige Federico Fernández.

A las 11, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $1000.

LUNES 13

ARTE



Álbum Las obras de Agustín González Goytía se enmarcan dentro de disciplinas tradicionales del dibujo y la pintura, aunque ninguna de estas categorías por si solas pueden encuadrar las imágenes resultantes de sus exploraciones materiales. Goytía trabaja superponiendo técnicas y materiales sobre textiles sin imprimar, añadiendo dibujo sobre la pintura y pintura sobre el teñido del lienzo, lo que da como resultado imágenes que parecen estampadas en la tela y se tienden en el espacio a la manera de tapices o estandartes. La sucesión de capas no abarca solamente la técnica, sino también las imágenes resultantes de la misma. Curada por Leandro Martínez Depietri.

En Pasto Galería, Av. Brasil 171. Gratis.

El poder del fragmento Se inaugura esta muestra con obras de Balbina Lightowler con texto curatorial y acompañamiento de Silvina Amighini. La exhibición se complementa con la participación de Gabriela Piserchia en El Sótano con un site specific y Mariela Paz Izurieta con obras en El Pasillo. Dice el texto curatorial: “Balbina es una gran observadora, busca detalles, se detiene en extraños rincones, investiga las superficies, sus texturas, indaga el espacio. Guiada por su intuición cristaliza estos hallazgos con su cámara y en cada recorte de esta realidad sensible descubre nuevas dimensiones”.

En Camarones Arte Contemporáneo, Camarones 1645. Gratis.

Tecnotopia Se presenta la primera exhibición individual de Jimena Travaglio con curaduría de Irene Gelfman. Tecnotopia, en palabras de la curadora, “reflexiona sobre el rol que tiene la cultura del consumo en el disciplinamiento y adoctrinamiento del humano. La artista, toma imágenes digitales provenientes de grabaciones de video vigilancia, de instituciones normativas y punitivas y con su habilidad de confección textil hace bello, táctil y atrapante esta problemática contemporánea que es cada vez más tangible, agobiante y profunda”.

Hasta el 30 de julio, en Fundación El Mirador, Brasil 301. Gratis.

CINE

Ciclo de Cine Mecenazgo Se presentará el film La Calor, de Martín Liji (El vecino alemán). Lola, una joven dramaturga y directora de teatro, entra en crisis antes del estreno de su nueva obra. Su actriz protagónica le plantea una y otra vez problemas con el texto. Una amiga artista plástica se instala en su casa tras descubrir una infidelidad y su ex novio le reclama derechos autorales. Lola duda sobre su propia obra, se debate entre avanzar en el caos o dejarlo todo. Necesita encontrar el verdadero sentido de lo que hace para justificarse. Actúa Carolina Kopelioff.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

Tickled Tras toparse con un video de “competición de resistencia de cosquillas” donde se paga a jóvenes para que les hagan cosquillas atados, el reportero David Farrier encuentra trabas al tratar de averiguar más. Cuanto más investiga, más extraño se vuelve, descubriendo crímenes e identidades secretas. Originado por un interés en el mundo de las cosquillas competitivas, el documental de David Farrier y Dylan Reeve revela una impactante red de coerción, chantaje y ciber-acoso. Tickled desata la nudosa mercantilización de los fetiches.

Disponible a través de MUBI.

MARTES 14

FOTOGRAFÍA

Imagen argentina La 33º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas de 2021 y la premisa de sumar un nuevo compromiso en cada edición. El Comité Editor de la muestra estuvo conformado por Daniel García, Silvana Colombo, Inés Quinteros Orio, Candelaria Lagos y Emiliana Miguelez. Desde sus inicios, a principios de 1980, y hasta la actualidad, la amplia concurrencia de público han convertido esta muestra en un acontecimiento único en la historia de la fotografía argentina, una cita ineludible para acceder al trabajo colectivo de los periodistas gráficos.

Hasta el 7 de agosto, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Noy + Pavlovksy Fernando Noy vuelve a Bebop Club, esta vez acompañado por Martin Pavlovsky en el piano. Interpretará voces de Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Amelia Biagioni , Marosa Di Giorgio y Adelia Prado, entre otres. Más que recital, Noy lo define como un ritual en el que interactúa con el piano de Martin Pavlovsky en un oasis de voces poéticas especialmente seleccionadas, en el que invocará a sus bienamadas de siempre.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1000.

ARTE

Relatos in-visibles Esta es una exposición de arte electrónico y digital que surge de la necesidad de accionar ante la constante sistematización de la violencia machista existente en nuestra sociedad. A partir de la experimentación y construcción de tres dispositivos tecnopoéticos, esta muestra propone repensar algunos de los innumerables lugares donde la violencia patriarcal se manifiesta, como los comentarios sutiles normalizados, la invisibilización de las desigualdades económicas, la banalización mediática con respecto a las estadísticas relacionadas al género y los femicidios y transfemicidios que ocurren diariamente en el país. La muestra se encuentra a cargo de las artistas Florencia Aquino y Nayla Portas.

En Pabellón 4, Juan Ramírez de Velasco 556. Gratis.

Cultivar flores Romina Ressia presenta su primera exposición individual de pinturas con curaduría de Ángel Navarro. El título de la muestra se desprende del conocido Libro del arte escrito por el italiano Cennino Cennini a fines del siglo XIV. Ressia nos comparte su lectura, óleo mediante, de obras notables de artistas del pasado. Su intención de forzar el saber que posee tanto de las piezas como de sus autores pone en tensión los diferentes tipos de memoria, buscando reconquistar y moldear su propio archivo para luego propagarlo.

En Galería del Infinito, Av. Quintana 325. Gratis.

TEATRO

Tortugas Se estrena la obra Cómo piensan el tiempo las tortugas (hermanas), protagonizada por Viviana Suraniti y Romina Sznaider. La obra pone el foco en el vínculo poderoso de dos mujeres que comparten una “misma” historia familiar. Pasado, presente y futuro se ponen en juego durante el viaje de María Lourdes y María Fátima a las termas, después de la muerte de su padre. Escrita por el dramaturgo y director cordobés Ricardo Ryzer, bajo la dirección de Pilar Boyle, la pieza bucea en los vínculos y secretos familiares. A las 21, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $1400.

MIÉRCOLES 15

ARTE

Infieles “De escritores que pintan o pintores que escriben”. Tal es el subtítulo de esta muestra que inaugura hoy en el Museo del Libro y de la Lengua, y se mantiene hasta noviembre. Como su nombre completo lo anuncia, la exposición reune trabajos de artistas que se sumergen en otras disciplinas. Horacio González como historietista, Manuel Mujica Láinez como vestuarista, Gabriela Cabezón Cámara como ornitóloga amateur y la lista sigue: hay obras de Charly García, César Aira, Silvina Ocampo, y muchos mas. Para la inauguración se anuncia un recital de Francisco Garamona y Javier Maldonado, y Fernando Noy dibuja y realiza un número vivo.

A las 19, en el Museo del Libro y de la Lengua, Av. Las Heras 2555. Gratis.

Mejores deseos Mariel Uncal Scotti se apropia de ciertas estéticas populares y las exalta. Se detiene especialmente en aquellas versiones de personajes populares de la industria del entretenimiento infantil que aparecen en calesitas, kioscos, carnavales. Se apropia desprejuiciadamente de lo ya apropiado, traduce lo ya traducido, mientras arroja una incógnita en forma de nebulosa sobre las características de personajes que adornaron nuestros momentos de recreación en espacios públicos y colectivos.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

CINE

La reparación El abuso sexual en las infancias es un tema que la sociedad se rehúsa a ver y muchas veces elige ignorar. La culpa, la vergüenza, el trauma impiden a las víctimas romper el silencio. Bajo las banderas #YoSíTeCreo y #YaNoNosCallamosMás, una comunidad mueve el mundo para crear un futuro libre de violencias. La reparación, dirigida por Alejandra Perdomo (Nacidos vivos y Cada 30 horas), tendrá su estreno tras pasar por el 11° Festival Internacional de Cine Político, donde integró la sección Competencia Oficial. El film se verá en su versión adaptada para personas sordas y disminuidas visuales.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

De repente, el paraíso El director Elia Suleiman viaja a diferentes ciudades del mundo en busca de similitudes con su tierra natal, Palestina. La promesa de una nueva vida pronto se convierte en una comedia llena de errores. Actúan Ali Suliman, Elia Suleiman, Holden Wong, Robert Higden, François Girard y Gael García Bernal, entre otros.

A las 17.05 y a las 19, en Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046.

TEATRO

El equilibrista Después de girar por España y Tel Aviv, vuelve la obra protagonizada por Mauricio Dayub y dirigida por César Brie. El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

A las 20, en El Nacional, Av. Corrientes 960. Entrada: desde $2000.

MÚSICA

Zar Trío El trío compuesto por Cristian Zárate en piano, César Angeleri en guitarra y Mariano Rey en clarinete, festeja sus diez años desde su formación. Vuelve al escenario para recorrer los temas de su disco Filo/Tango, una propuesta de tangos instrumentales y algunas joyas folclóricas argentinas.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1000.

JUEVES 16

CINE

Las cosas donde ya no estaban Dos treintañeros que habían sido pareja en la adolescencia se reencuentran luego de muchos años. Por una serie de hechos fortuitos terminan pasando la noche juntos recorriendo la ciudad e intentando reflexionar sobre quiénes eran y quiénes son hoy. La película de Fabio Vallarelli (Tierra II) recorrió el Lima Alterna Festival Internacional de Cine y ganó el Premio a Mejor Actriz en el Kansas City Underground Film Festival. Actúan Agustina Quinci, Andrés Ciavaglia y Pablo Chao. Además de su proyección en salas, el largometraje se encuentra disponible para alquilar mediante la plataforma Guayaba.

A las 17.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Cine africano Se proyectarán las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina edición 2021. Esta tarde podrá verse Bablinga, de Fabien Dao, sobre un joven que vuelve a su Burkina natal y deberá enfrentarse con fantasmas que invitan a celebrar una última velada. A continuación llegará After your revolt, your vote, dirigida por Kiswendsida Parfait Kaboré. Tras un levantamiento popular en octubre de 2014, Burkina Faso se compromete a una votación histórica. Gracias a un movimiento liderado por la joven generación burkinesa, es la primera vez que el país asiste a un cambio de gobierno a través de las urnas.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Loli Molina La artista llega junto a su banda por primera vez a La Trastienda para repasar temas de su último disco, Lo azul sobre mí y de todo su repertorio. Luego de haber girado durante el verano del 2022 por Argentina, por más de doce ciudades y habiendo convocado más de mil personas en el el patio del Konex junto a Lucy Patané, Loli regresa a Buenos Aires para dar un concierto tronador en formato cuarteto.

A las 21, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: desde $750.

Cecilia Gimenez La artista de origen puntano ofrecerá un concierto en vivo dividido en dos grandes bloques. El primero –de corte tanguero– centrado en el repertorio de Lumbre, incluirá temas propios como “Dónde estás Buenos Aires” (que describe una ciudad de Buenos Aires vacía durante el período de aislamiento), “La bailarina” y “Cancionero y soñador” junto a los célebres “Romance de barrio”, “El corazón al sur” y “A un semejante” de Eladia Blázquez y la exquisita versión de “Tres agujas”, de Fito Páez. La segunda parte del programa integrará zambas, chacareras y gatos cuyanos con la participación de Sergio Zabala en guitarra y Laura Marín en percusión.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $850.

ARTE

Catarsis Se inaugura en el Centro Cultural Borges la exposición de Agustina Galíndez Quesada. La muestra forma parte del ciclo La Línea Piensa, creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía, un proyecto destinado a visibilizar los grandes exponentes que existen en nuestro país en materia de dibujo. Dice el texto curatorial: “Galindez dibuja y borda indistintamente, sobre paños y papeles, y ambas operaciones son en ella los términos que delimitan, y a la vez hacen discretamente visible, el territorio de su privacidad.”

En el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

VIERNES 17

ARTE

Murmullos que nos trae el río En diálogo con el acervo del Centro Municipal de Arte de Avellaneda, esta muestra indaga en las continuidades y movimientos de la vida cotidiana a ambos lados del Riachuelo. En este caso, la intersección del centro y la periferia surca las continuidades del acontecer que irrumpe. Por medio de cerámicas, dibujos, fotografías, grabados y pinturas la exposición deambula entre el realismo documental, los deseos latentes y la imaginación desatada. Se verán trabajos de los artistas Cecilia Benedict De Benedetti, Víctor Rebuffo, Nelia Licenziato y Fortunato Lacámera, entre otros. Curaduría: Florencia Qualina.

Hasta el 6 de agosto, en el Palais de Glace, Perú 222. Gratis.

MÚSICA

Guillo Espel Cuarteto El cuarteto continúa su serie de recitales y vuelve a Café Vinilo, espacio que inauguraron ellos mismos. Hoy regresan para tocar su música con un objetivo extra: compartir estos encuentros en el universo Souvenir, su nuevo álbum sonando en vivo. Guillo Espel es: Oscar Albrieu Roca en vibráfono, marimba, batería, crótalos, gran cassa, gongs, tam tam, campanas, y accesorios de percusión, Damián Foretic en Bandoneón, Pedro Carabajal en Cello y Guillo Espel en guitarra, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano y dirección musical.

A las 21, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $800.

TEATRO

Más bello que la muerte En el frondoso jardín de una casaquinta del conurbano, una mujer contempla y se embelesa con la naturaleza. Un hombre, su marido, reflexiona sobre su pasado y su inminente final. Un joven irrumpe: un joven con su candor adolescente y una sabiduría particular. Los pájaros, las plantas, los perros. La naturaleza arrolladora en su esplendor que todo lo comprende, la finitud y el renacer. Dirección: Claudia Mac Auliffe. Actúan: Osqui Ferrero y Alejandro Vizzotti.

A las 21, en Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Entrada: $1000.

El amante de los caballos Una mujer atraviesa la enfermedad y muerte de su padre. Mientras recuerda su historia intenta reconstruir el hilo que la une a sus antepasados, a ese mundo de los bailarines y los borrachos, de los jugadores y amantes de los caballos. A través de su relato, colmado de recuerdos y episodios enigmáticos, va descubriendo una manera íntima de despedirse de su padre. Y finalmente, de encontrarse a sí misma. El unipersonal de Ana Scannapieco dirigido por Lisandro Penelas celebra su octava temporada.

A las 20.30, en Moscú Teatro Escuela, Juan Ramírez de Velasco 535. Entrada: $1200.

La conducta de los pájaros ¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte sólo generan más preguntas. Con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. La conducta de los pájaros es intentar saber por qué la paloma se equivoca. Lítero el intelectual, Luxemburgo y Ugarte dos revolucionarios y caminantes se reunirán para seguir pensando al mundo. Es una obra de Norman Briski. Actúan: Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Moreno y Eliana Wassermann

A las 20, en Teatro Calibán, México 1428. Entrada: desde $600.

SÁBADO 18

CINE

Filmoteca en vivo El prestigioso ciclo concibe una selección de proyecciones en fílmico curada por el crítico, investigador, divulgador y docente Fernando Martín Peña. Luego de una positiva respuesta durante sus primeras semanas y una convocatoria que responde a la cinefilia porteña, continúa en junio con películas argentinas dirigidas por Arturo S. Mom, Francisco Mugica, Leonardo Favio, Mario Soffici, Lautaro Murúa, Hugo del Carril, Juan Sires, Armando Bó, René Mugica, José A. Ferreyra y David José Kohon. Este sábado el doble programa es así: Embrujada, de Armando Bó y Tierra del Fuego: sinfonía bárbara, de Mario Soffici.

A las 17 y a las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Clown’s Planet Héctor Carré busca una respuesta en este documental con mucho humor y algo de esperanza. Se trata de un largometraje bañado de verdad que ha querido hablar de cómo el punto de vista del humor nos puede ayudar en una sociedad en la que todo son prisas, exageraciones, luchas, donde el que no es el número uno parece que no es nada. El director muestra el mundo de los payasos activistas desde campamentos de refugiados en Palestina, pasando por una iglesia consagrada a un pato de goma en Madrid y hasta orfanatos en Rusia, para convertirse en payaso en un grupo comandado por Patch Adams y reflexionar sobre fe, magia, risa, amor y el poder curativo de la actitud de los payasos hacia la vida.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

Dulce Marta Marta vive en una pequeña casa de madera, arriba en el cerro, a diez minutos del pueblo. Su marido es minero. Sus días transcurren preparando dulces de naranjas con deseos. El tiempo se interrumpe cuando escucha en la radio: "pájaro de mal agüero" y se deja llevar por los deseos, que no siempre son buenos. El texto dramático ganó el Concurso CDA 2021. Con dirección de Ana Laura Suárez Cassino. La protagonista es Romina Oslé.

A las 19, en Abasto Social Club, Yatay 666. Entrada: $1000.

Macbeth Bajo la dirección de Daniel Casablanca y Andrés Sahade se estrena una de las piezas más emblemáticas de William Shakespeare. Un encare moderno, descontracturado, lejos de la solemnidad, accesible, cercano al espectador. Una puesta ágil e imprevisible, donde se tensan las cuerdas del humor para darle profundidad a la tragedia. Macbeth fue capaz de hacer cualquier cosa para conseguir poder. Y una vez que lo tiene hará cualquier cosa para conservarlo. Y sería capaz de hacer cualquier cosa para perpetuarse. ¿Será necesario ser un asesino para obtener el poder? Actúan Charly Arzulian, Gabriela Biebel y Eleonora Valdez, entre otros.

A las 19.30, en el Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $1500.

MÚSICA

Música sin barreras Katie Viqueira y Leo Sujatovich protagonizan un nuevo encuentro imperdible con dos grandes artistas argentinos que derriban las barreras de cada estilo: tangos, canciones, zambas y otros ritmos. Sujatovich está a cargo del piano y los arreglos musicales, mientras Viqueira complementará en voces.

A las 21, en La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Entrada: $1400.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------