La tumba del nadador, del escritor y académico italiano Nicola Bottiglieri, es un libro de relatos que porta, desde la reescritura del mito clásico, una clave que puede ser fundamental en el descubrimiento de nuestro presente y de las transformaciones y mutaciones de la época. Un libro del goce de la inteligencia, de hallazgo y buen trato de las palabras. Cuentos largos o novelas breves, algunos de ellos, que incorporan algo del ensayo y la reflexión sobre la lengua, resultan por momentos inquietantes por la belleza del pensamiento y las reminiscencias culturales laterales que convocan.



Se trata de la recurrencia al mito grecolatino como una matriz que se repite y que exige ser reactualizada a la par que conserva la fuerza de su estructura que atraviesa el devenir humano. Uno de los relatos, “Telégono y Telémaco”, es a la vez un guión de cine, una ficción que se construye sobre otra ficción, La Odisea, de Homero, que persiste en su proyección temporal. Es la circularidad del cuento, el regreso del mito y la versión renovada en esa otra odisea que es la vida cotidiana. Así como James Joyce reescribe en el Ulises el peregrinaje del héroe griego y lo sitúa en una sola jornada en Dublín, en la cotidianeidad de Leopold Bloom y los otros personajes, el relato de Bottiglieri reescribe también el mito, en un relato donde al igual que en el texto joyceano se advierte que la época ha terminado con el sentido de la tragedia. Hay una desacralización del mito, como en Joyce, a la vez que una asimilación y reafirmación en las vicisitudes de la vida diaria de los innumerables Odiseos y Telémacos que pueblan este mundo. El viaje del héroe, el eterno retorno, que analizan Joseph Campbell y Mircea Eliade, se articulan con un entramado social e histórico que les otorga nuevos sentidos, no exentos de ironía y escepticismo. La prologuista del libro, Silvia Arce Villalobos señala: “todos somos hijos de Ulises, pues la Odisea está ocurriendo en este momento”.

Podemos relacionar estas reescrituras y actualizaciones mitológicas con la novela moderna. De hecho La Odisea, es menos épica que La Ilíada y adelanta de algún modo aquello que después sería el género novelístico (el hogar, los bienes, el trabajo, etc.) según Pedro Henríquez Ureña, género literario que describe el drama de la familia burguesa, el problema de la filiación y la búsqueda de un nombre y una pertenencia, de una inscripción en lo simbólico. En la reactualización del mito, que es el relato “Telégono y Telémaco”, está presente la cuestión de la paternidad, la búsqueda del padre, lo que evoca sin duda a Pedro Páramo, de Juan Rulfo, paradigma y modelo de la estructura de la novela moderna: Juan Preciado en busca de su padre, un tal Pedro Páramo. No podemos dejar de recordar que en el mito de Tótem y Tabú, actualizado por Freud, los hermanos de la horda primitiva comienzan a obedecer al padre una vez que éste ha muerto, o sea, no al padre real, al padre omnipresente, sino al padre devenido a nivel del significante, de lo simbólico.

Una zambullida en las aguas escritas del libro nos permite contemplar cómo el mito dialoga con las culturas, se universaliza, adquiere en el cuento alternativamente los matices y las formas de Europa, de América o del África que en la narración por momentos se confunden, se superponen, se interceptan bajo los significantes universales de la condición humana. La literatura desestructura la temporalidad y el espacio, el tiempo abandona su linealidad y el pasado se torna presente y viceversa.

Pero además de la literatura está la preocupación y la indagación sociológica. El libro de Nicola Bottiglieri constituye, desde la literatura, una reflexión sobre las condiciones de la época a partir del retorno a la matriz del mito en un intento de recuperar un punto de abrochamiento en las erráticas aguas de nuestro tiempo. Es el significante Nombre del Padre, según Jacques Lacan, el que abrocha una significación y restablece un sentido. Hubo que esperar veinte años para que Ulises regresara a Ítaca. Uno de los personajes del relato “La Sirena”, de manera perspicaz señala que si en aquel momento hubiera habido teléfonos celulares, La Odisea nunca habría sido escrita. Y efectivamente, es la tecnología la que acaba con el sentido de la tragedia y hace que Ulises, en el relato “Telégono y Telémaco”, ya no regrese.

En síntesis, el libro La tumba del nadador, por medio de la reescritura de los mitos, constituye una indagación y una reflexión sobre la época atravesada por la deshistorización y el olvido. Es el rescate de la historia por la ficción literaria (“la literatura es más fuerte que la historia”, dice un personaje de uno de los textos). “La verdad tiene estructura de ficción” decía Jacques Lacan. En “La Sirena”, el fabuloso personaje le dice a un Ulises trasmutado en el tiempo: “en el próximo milenio ya no serás el héroe de la Odisea. El héroe del próximo milenio será tu hijo”.

Algunos de los relatos de Nicola Bottiglieri por momentos recurren a lo maravilloso, especialmente “La sirena”, adentrándose en los territorios de los sueños donde el tiempo pasado retorna confundiéndose con el presente, inclusive el pasado reciente, ese regreso que sólo es posible en la imaginación literaria, pero que no es menos real que nuestra realidad de todos los días.

El libro contiene un humor lúcido, de la inteligencia. La sirena, extraída de las aguas del mar, es casi una analogía de la computadora y de Internet. Capaz de responder a casi todas las preguntas que los habitantes le formulan a su paso por las calles del poblado adonde la han llevado a pasear, se ve, al final del relato, sustituida por la computadora, por la memoria cibernética, que hace casi desaparecer la memoria cultural y que como aquel Funes, del cuento de Borges (que puede recordar cada detalle de cada cosa que ha visto), no puede abstraer ni realizar una valoración de los datos. La sirena del mito, cansada de tanto trajín, desesperanzada, vuelve a su refugio en las aguas. Los hombres ya no la necesitan ni responden a su llamado, ya no quieren saber acerca de lo insondable ni del sexo de los ángeles. Las voces de las sirenas, sus cantos, son ahora las voces de los canales televisivos y las redes que capturan a los “navegantes” cotidianos, de los medios afines a un orden económico y mercantilista que se apropia del planeta. Este cuento largo permite a los lectores recordar la obra teatral del gran escritor argentino Conrado Nalé Roxlo, titulada La cola de la sirena.

Los relatos del libro La tumba del nadador, desatan la significación y convocan a diversas interpretaciones, apelando, como afirma el traductor del libro, Leonardo Rossiello Ramírez, a “la competencia del lector”, de acuerdo con el concepto de Umberto Eco. En mi caso, el texto, como el aguamiel vertido en el foso por Odiseo para convocar a Tiresias, congregó a las almas del psicoanálisis, a Freud, a Jacques Lacan, a Borges, a Julio Cortázar y a tantos otros, reunidos en un misterioso cónclave. En relación con las sirenas, puede pensarse en la proliferación de las psicosis ordinarias en este tiempo en el que las voces y las trampas divinas ya no retornan como antaño desde lo real, desde el anchuroso mar, sino desde las pantallas que aturden y adormecen con sus holofrases que no se articulan ni dialectizan en una cadena significante. Es que el mito, esa forma universal, siempre se actualiza, pues su potencia deriva del vacío de su estructura.

En el relato final: “La tumba del nadador”, que da nombre al libro, los arqueólogos han encontrado en las ruinas de Paestum, perteneciente a la Magna Grecia, cerca de Salerno, en el sur de Italia, una pintura griega que representa a un hombre que se hunde dentro de la pared de una tumba y permanece suspendido en el aire, eternizando el instante de la caída, de la inmersión en las aguas, “una rápida transición de un mundo conocido, la tierra, a uno extraño, el mar”. El motivo de la pintura griega, que está en el Museo Arqueológico de Paestum, ya aparece en el primer relato del libro. Dice el narrador del cuento “La zambullida”: “entre la tierra y el mar hay aire, el único espacio donde el hombre, por breves instantes, es similar a un pájaro”, “sólo el arte puede dar vida a la vida, sólo el vértigo de la caída puede dar vitalidad al arte”. “La zambullida”, texto con el que se inicia el libro, es una reflexión sobre el arte, la relación entre la inmersión y la existencia.

En paralelo al hallazgo arqueológico, uno de los personajes del último cuento “La tumba del nadador”, que soñó alguna vez con cumplir sus deseos de libertad y la realización de sus ideales juveniles, ahora en estado de decepción y deprimido, sin haber podido todavía publicar su primer libro, se suicida arrojándose, “zambulléndose”, sobre un tren en movimiento. Dos mil quinientos años después de que el pintor pintara, en una pared de Paestum, “La tumba del nadador”, otro nadador, esta vez de las turbulentas aguas de la vida contemporánea, se “zambulle” en unas vías sobre una locomotora. Es el arte el encargado de detener el instante de la zambullida. Hace dos mil quinientos años fue el de un hombre en el mar, mucho después, en la década de 1980, el de un hombre sobre una locomotora. Los dos prosiguen suspendidos en el momento de la caída, uno en la pintura, el otro en la literatura.

-Rumbo Editorial; Montevideo Uruguay, 2021, 224 páginas. La tomba del truffatore, de Nicole Bottiglieri, Editorial Multimedia Edizioni, Italia. Traducción de Leonardo Rossiello Ramírez.

*Escritor y psicoanalista