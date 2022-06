El presidente Alberto Fernández volvió a referise a los macristas como "ladrones de guante blanco", y denunció que al llegar al Gobierno encontró obras encaradas por la gestión de Mauricio Macri con sobreprecios de hasta un 70 por ciento.

De visita en la ciudad de Santa Fe para dar inicio a las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, el máximo mandatario se refirió a la obra pública y advirtió: "Las obras que estaban previstas hacer con la Participación Público-Privada (PPP) a nosotros nos cuesta un 30 por ciento de lo que estaban valuadas, había un 70 por ciento de sobreprecios en cada una de esas obras".

Y agregó: "Esto lo cuento para que esos ladrones de guante blanco que tanto se ofenden se den cuenta que no son otra cosa que ladrones de guante blanco".

La situación económica

En otra parte de su discurso, el jefe de Estado defendió el rumbo de la economía en el contexto actual, y enfatizó en que los números de la economía "soportaron a (Mauricio) Macri, la pandemia y una guerra", por lo cual afirmó que "el desafío es seguir creciendo a pesar de todo".

"No comparen nuestros números con los de Macri, y si los comparan recuerden que no tenían ni pandemia ni guerra. No comparen nuestros números con nadie, porque la pandemia la vivimos solo nosotros, y somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó 15 millones de vidas en todo el mundo", aseguró el mandatario.

