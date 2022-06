El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este miércoles a los candidatos a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández (Liga de Gobierno Anticorrupción) y Gustavo Petro (Pacto Histórico) a coordinar un debate dentro de las próximas 48 horas.



Ambos presidenciables habían manifestado que no iban a debatir. Y Petro había informado que suspendía su presencia en debates electorales “hasta que se garantice la transparencia del voto”. Y Hernández dijo a comienzos de junio que no asistiría a debates porque no iba a ser partícipe “de estas dinámicas polarizantes y de odio”. “Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos. Es momento de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia”, había publicado en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, este martes, el candidato de la izquierda publicó en su cuenta de Twitter: "La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello".

Para llevar a cabo la orden judicial, ambos candidatos a la presidencia de Colombia deberán solicitar y programar un encuentro de al menos 60 minutos que será transmitido el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

Según el fallo, la negativa de Petro y Henández a debatir públicamente las propuestas de la campaña electoral, vulnera “el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”.

"La trascendencia nacional que implica la elección del Presidente de la República en nuestro Estado, el derecho de acceder a los medios de comunicación de los partidos, movimientos sociales, políticos y grupos significativo de ciudadanos, lleva implícito un deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos, en un escenario donde frente a frente sustenten sus ideas", dice la sentencia.

El documento también señala que los aspirantes "representan a los grupos políticos que les dieron el aval, y por ende, están obligados a la realización de los debates y comparecer a los mismos para confrontar sus distintos programas de gobierno a través de este método de comunicación",

El Tribunal adoptó esta resolución luego de que un grupo de ciudadanos presentara una tutela solicitando que los candidatos organicen y planifiquen “el o los debates, en un canal nacional, televisivo o radial”, y que “se cumpla con la función de información acerca de su programa de gobierno”.

Los colombianos concurrirán este domingo a las urnas en una segunda vuelta para elegir al próximo presidente colombiano. Los estudios de opinión pública muestran un escenario parejo para ambos candidatos de cara a esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales.