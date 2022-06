DOMINGO 19

TEATRO

El hombre de acero Una persona ha hecho todo lo posible para que su hijo lo mire. Su fracaso lo convirtió en un hombre de acero. En pleno despertar sexual del espectro autista, el padre enfrenta una última oportunidad para recuperar la empatía. En palabras de su director Juan Francisco Dasso: “Escribí este monólogo luego de años de trabajo en discapacidad. Se habla mucho de autismo, pero me pareció necesario indagar en la problemática de la sexualidad. La oportunidad de escribir una única voz invitó a profundizar bastante en este padre híper racional, en qué puede estar sintiendo”. La obra está protagonizada por Marcos Montes.

A las 18, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entradas: $1200.

La que limpia El de esta obra es un personaje más del paisaje urbano, de la vida cotidiana. ¿Qué piensa? ¿Qué mira? Laura limpia casas para sobrevivir, aunque está cansada. Entre casa y casa recorre el paisaje del conurbano bonaerense. Para matar las esperas nos cuenta de sus trabajos, de las señoras, en sus pensamientos se cuela el dolor de su pérdida mientras alarga el momento de tomar una decisión. La que limpia es un unipersonal inspirado en el universo de Lucía Berlín, autora del celebrado Manual para mujeres de la limpieza. Protagonizado por Mariana Del Pozo y dirigido por Lali Fischer.

A las 19.30, en Moscú Teatro, Juan Ramírez de Velasco 535. Entrada: $1200.

La función por hacer En plena función teatral, los protagonistas son interrumpidos por otros personajes que precisan contar su historia. Como en una especie de caja china, lo real y lo imaginario se rozan en laberintos donde la verdad es del cuerpo. La fantasía es tan real que irrumpe con su propia voz para sumergirse en un abismo en el que todos los presentes son parte del mismo juego: ¿Cuánta verdad hay en el arte? ¿Cuánta ficción es parte de la existencia misma? Con dramaturgia de Miguel Del Arco y Aitor Tejada, bajo la dirección de Sebastián Bauzá. Actúan Julieta de Moura, Sebastián Sinnott, Bianca Vicari y Juan Manuel Docampo.

A las 20.30, en El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $1200.

MÚSICA

Quintetos El Ciclo Ensambles del CCK, dedicado a las grandes obras del repertorio de cámara por los intérpretes más destacados de nuestro medio, presenta al Cuarteto Soldi: Freddy Varela Montero y Tatiana Glava en violines, Adrián Felizia en viola y Gloria Pankaeva en cello, que junto al pianista Iván Rutkauskas ofrecerá el quinteto en sol menor de Shostakovich y el quinteto en fa menor op. 34 de Brahms.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Fun Fun En esta nueva edición, la fiesta que se volvió un evento obligado en la agenda de muchos, presenta Diego Morales, reconocido DJ de la escena underground de Santiago de Chile que cuenta con más de 20 años de trayectoria. A Diego lo estará acompañando el DJ y productor Tom Tom Clubber, con un estilo que vira entre el techno y el house haciendo uso de hi-hats brillosos y sonidos climáticos. Completan el line up los DJs Pareja; residentes creadores de la fiesta y los máximos referentes en la electrónica nacional y latinoamericana,

A las 23.59, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: desde $1300.

LUNES 20



CINE

Fuego en Casabindo El documental es una búsqueda del significado de la novela de Héctor Tizón, indagando en su contenido y relacionándolo con la vida del autor. Las mismas preguntas se le hacen a la ópera homónima, adaptación de la novela, por el compositor Virtú Maragno. El tema central que atraviesa el interés de ambos artistas es la resistencia de los pueblos puneños a la usurpación de sus tierras, haciendo foco en la gran rebelión de Casabindo y Cochinoca, de 1874, donde los collas son derrotados por el ejército en la batalla de Quera. Dirigida por Miguel Mirra (Los ojos abiertos de América Latina, El documental en movimiento).

A las 17, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Apuntes desde el encierro Este film propone un ensayo documental construido en base a textos, imágenes y atmósferas creados durante los meses de confinamiento estricto. Estos apuntes intentan reconstruir el rompecabezas de un mundo que, de repente, se volvió irreconocible. En días de encierro, de repente lo chiquito se hace visible y cuestiona la capacidad de observar el universo que nos rodea. Dirigida por Franca González (Atrás de la vía, Al fin del mundo) quien fue elegida como Premio Konex 2021 en Cine Documental. Apuntes desde el encierro tuvo su estreno en el Festival de Málaga 2022.



A las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Vendrán lluvias suaves En un barrio de clase trabajadora en las afueras de un pequeño pueblo de provincia, un grupo de niños deben enfrentar solos el comienzo de un extraño suceso que ha convertido a los adultos en "entes dormidos". Los niños del pueblo aguardan entre confundidos y resueltos el momento en que todo vuelva a la normalidad y sus padres despierten. La película está dirigida por Iván Fund (Piedra Noche) y está interpretada por Alma Bozzo Kloster, Florencia Canavesio, Massimo Canavesio, Simona Sieben y Emilia Lia Izaguirre.

Disponible a través de Comunidad Cinéfila.

ARTE

Dialéctica Las obras que Mariana Brea despliega en la muestra Dialéctica entre lo Apolíneo y lo Dionisíaco están originalmente regidas por patrones constructivos de una racionalidad obsesiva, rigurosa factura al borde de la exasperación, interrelación especular de las partes y la paleta uniforme que pareciera contemplar hasta la precisión de los brillos como destellos controlados, la artista se anima a violentar la estructura, romper la especularidad, matizar y combinar los colores, produciendo un nuevo relato que se relaciona con el anterior pero claramente ya no es el mismo.

En Praxis, Arenales 1131. Gratis.

Un jardín en el espacio Esta exhibición propone un recorrido por diferentes sistemas visuales abstractos que hacen foco en la percepción. Cada uno de estos universos presenta una técnica distinta, explorando diversos soportes, materialidades y modos de producción, yendo desde esculturas lumínicas, estructuras tridimensionales a serigrafías. Estos recursos que a la vez amplían el conocimiento y median la experiencia están dispuestos como una ficción geométrica que, protagonizada por fenómenos físicos, deja a la humanidad en un segundo plano.

En Pabellón 4 Arte Contemporáneo, Juan Ramírez de Velasco 556. Gratis.

MARTES 21

ARTE

Molina Campos Esta muestra presenta obras realizadas por el artista entre las décadas de 1930 y 1950, un arco temporal que comprende prácticamente toda su vida artística y evidencia una continua reelaboración de la imagen del gaucho y la vida rural. Su propuesta mezclaba humor y nostalgia y circulaba por espacios inéditos para el arte de su época. A su modo, contribuyó a la renovación estética sin descuidar su conexión con lo argentino. “Linajuda mueca moderna” invita a ver su obra con sus matices, no sólo como costumbrista, sino como un artista que expresó su amor por la tradición con libertad y desenfado. Curaduría de Valentín Demarco.

Hasta el 22 de julio, en Roldán Moreno, Juncal 743. Gratis.

El color no está en las cosas Como muy pocas cosas en la vida, el color tiene el enorme poder de los misterios sin resolver. Nunca se sabe cuánto aman los que dicen hacerlo, así como no es posible saber qué ve cada uno cuando ve un color. La obra de Alec Franco, que parece tener una genética violenta y arrebatada, se suaviza en la gran capacidad de comunicación de su manejo del color. Crea la ilusión mezclando color y vacío, expansión y contención. En algunas de sus pinturas Franco trabaja queriendo desenredar una madeja emocional. La curaduría es de Gabriel Palumbo.



En OTTO Galería, Paraná 1158. Gratis.

Faber, Sapiens, Ludens La exposición busca romper los prejuicios que enfrentan a las distintas facetas humanas, como instancias que se oponen en vez de complementarse. El homo faber, apreciado como el principio de la utilidad y la productividad, versus el concepto de homo ludens, que se inclina al ocio y la curiosidad. Los artistas estudian oficios ancestrales, en algunos casos de tal antigüedad que se vuelve complejo encontrar sus orígenes. La exposición se realiza en colaboración con negocios del barrio vinculados con los oficios seleccionados por los artistas.

A las 18, en El Obrador, Bartolomé Mitre 1670. Gratis.

TEATRO

La débil mental La obra gira en torno al deseo femenino, los mandatos, la maternidad no deseada, la relación estragante madre-hija, y la pesadilla del “amor romántico”. En una suerte de monólogo a dos voces, la obra se sumerge en esta siempre insondable relación. Una madre que no sabe, no puede, no quiere ser madre. Madre e hija encerradas en un vínculo tan asfixiante como adictivo. Una relación simbiótica, indiscriminada, donde no hay lugar para un tercero. Con Ingrid Pelicori y Claudia Cantero. Dirige Claudia Baliero.

A las 20, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $1000.

Jano Todos tenemos secretos. En este tradicional edificio de Retiro, los vecinos, trabajadores y aledaños se esfuerzan día a día para que su máscara no se corra de lugar. Sin embargo, como dicen los sabios, la mentira -especialmente la que nos contamos a nosotros mismos- tiene patas cortas. Luego de cuatro meses de trabajo, Mierda y su compañía teatral presentan una obra original surgida a partir de un profundo trabajo de introspección y creatividad. Actúan Iván Dondiz, Martín Kruls, Juan Larralde, Mercedes Muñiz Rodriguez y Magdalena Pretel, entre otros. La dirección es de Tomás Fernández.

A las 20.30 y 22.30, en Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $1250.

MIÉRCOLES 22

HOMENAJE

Maratón González A un año de su muerte, la Biblioteca Nacional invita a participar de la celebración de la vida de Horacio González con una maratón de lecturas y recuerdos que culmina con el nombramiento del Museo del libro y de la lengua con su nombre. En palabras del reconocido dramaturgo Mauricio Kartun: “Horacio es como un relámpago, en un instante breve ilumina un territorio y cuando desaparece, la imagen queda inscrita adentro tuyo”. La maratón de actividades comienza con una posta de lectura , sigue con presentaciones musicales en el Auditorio Jorge Luis Borges y una posta de editores en la Plaza del Lector Rayuela.

Hasta las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

CINE



36 Maneras Se estrena No existen treinta y seis maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo, un documental de Nicolás Zukerfeld. El filme tuvo un recorrido por prestigiosos festivales como el de New York, Rotterdam o Mar del Plata. Dividido en dos grandes partes: en la primera, a través de fragmentos de películas de Raoul Walsh surge la pregunta ¿Qué es realmente el lenguaje clásico?; en la segunda, se desarrolla un proceso de investigación entre la ficción y el documental donde un personaje se pregunta sobre el origen de la frase. Esto lo lleva a consultar a colegas hasta incluso poniendo en duda su veracidad.

A las 18, en la Sala Leopoldo Lugones, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

ARTE

Identidad que perfora Amira estudió pintura dos años con un profesor de su barrio, pero siempre tuvo los lápices y los colores cerca. En palabras de la artista: “Trato de estar vulnerable con mi entorno para dejarme influenciar y movilizar con las pequeñas o grandes cosas que veo”. Amira genera puentes con las personas que suelen aparecer en sus obras, tiene una obsesión con los detalles que las rodean, materiales o texturas de la vida cotidiana.

Durante todo junio, a las 19, en Local Support, Gorriti 5045. Gratis.

MÚSICA

Piezas Sueltas Quasimodo Trío presenta su cuarto disco de estudio con Daniel Ruggiero, Adrián Mastrocola y Cristian Basto. Piezas Sueltas es un puñado de composiciones creadas para este disco. Concebido como postales sonoras, el álbum se pasea por músicas populares folclóricas de distintas regiones del país, trabajando con materiales provenientes de las distintas especies folclóricas y sus tradiciones, conjugadas con músicas citadinas como el tango, el jazz y la música de cámara.

A las 21, en Borges 1975. Entrada: $1400.

TEATRO

La trampa del paraíso perdido Deconstruir imágenes arquetípicas con la idea de pegar un salto entre épocas y sexos, perturbar y multiplicar sentidos: esto se propone Rhea Volij con La trampa del paraíso perdido en codirección con Patricio Suárez, artista multidisciplinario también autor de la música del espectáculo que interpretan Popi Cabrera, Malena Giaquinta y la misma Volij. Según cuentan los autores: “en los primeros meses de investigación sobre la posibilidad de diluir ciertas fronteras identitarias entre géneros, pero también entre lo humano, lo animal y la máquina, surgió la necesidad de referirse al mundo cyborg y al universo cyberpunk”.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1200.

JUEVES 23

TEATRO

Medea meditativa Se estrena la obra escrita por Pascal Quignard y dirigida por Emilio García Wehbi. Interpretada por Maricel Alvarez, Emilio García Wehbi y Walter Jakob. Sobre esta nueva propuesta, el dramaturgo Andrés Gallina expresó: “Infanticida, hechicera y maldita, Medea aniquila en la tragedia de Séneca la institución del matrimonio y el legado de la maternidad. Quignard señala el vaivén del destino de Medea que oscila entre quien tiene el único poder de reproducir la sociedad humana –el nacimiento, el tiempo, el sol, la fecundidad de la vida– y quien tiene a la vez el poder de la destrucción, la muerte, el abandono”.

A las 18, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $600.

Francisca Valenzuela A poco de lanzar su nuevo álbum, una de las cantautoras chilenas más exitosas de los últimos años anuncia su primer solo show en Argentina junto con su banda. En esta esperada presentación Francisca interpretará las canciones de sus dos últimos álbumes: La Fortaleza y el reciente Vida tan bonita, como también los éxitos de sus anteriores discos Tajo Abierto, Buen Soldado y su debut Muérdete la Lengua. La relación de Francisca con Argentina se ha consolidado en el último tiempo: hace pocos días fue invitada a cantar en los multitudinarios shows de Los Ángeles Azules tanto en Chile como en Buenos Aires. También colaboró con Abel Pintos.



A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1000.

Martín Elizalde El cantante, pianista y compositor presenta con toda su banda A la hora del calor, su sexto disco de estudio. Además servirá de excusa para repasar lo más destacado de sus veinte años de trayectoria solista y como líder de Falsos Profetas, banda de culto que se propuso combinar el rock y el tango sin solemnidades, con irreverencia y frescura propia. Elizalde promete una fiesta con grandes invitados.

A las 20,en Club Lucille, Gorriti 5520. Entrada: $1200.

Daniel Drexler El cantante uruguayo regresa a Buenos Aires después de tres años sin tocar de este lado del charco. Esta vez compartirá por primera vez algunas canciones de su nuevo disco -que será lanzado en septiembre-, además de ofrecer un recorrido por sus temas más queridos, como “Salvando la distancia”, “2021”, “Febril remanso”, “Cruz del Sur” o “Vacío”. Drexler es reconocido en Iberoamérica como uno de los principales cancionistas de su generación y cuenta con varios premios y distinciones, entre los que hay un Premio Gardel por su trabajo discográfico Mar Abierto.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: desde $1500.

CINE

Pequeña flor José es un dibujante argentino que vive en Francia junto a su mujer y su hija. La pérdida de su trabajo, la crisis de pareja que llega con la recién nacida y el encuentro con un extraño vecino le harán descubrir una serie de destrezas desconocidas: cuidar a la bebé, salvar su pareja y asesinar a su vecino… una y otra vez. Basada en una novela de Iosi Havilio, el largometraje tiene velocidad, humor y una originalidad a prueba de todo. Está protagonizada por Daniel Hendler y Vimala Pons. Dirige Santiago Mitre (La Cordillera).

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

VIERNES 24

CINE

Patrias El espacio de cine en el CCK presenta cuatro largometrajes vinculados por su lugar de origen. Esta tarde podrá verse Transoceánicas, de Lucía Vassallo y Meritxell Collel. Un documental sobre dos amigas que quieren seguir haciendo cine juntas a pesar de la distancia. Corresponder, sentir el tiempo que pasa y se escapa, el deseo de acompañar la vida de la otra, de trasladar lo vivido, de atrapar lo pasado y capturar el presente. A través de las vivencias cotidianas de las dos se relatan cuatro años de mudanzas, crisis, miedos, sueños, cambios, vértigos y alegrías. Una película que celebra la amistad, la vida y la poesía.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Pleasure Bella viaja a Los Ángeles desde Suecia, con el sueño de ser la siguiente superestrella del porno. Pero cuando su ambición despiadada la lleva a un territorio cada vez más peligroso, Bella lucha por reconciliar sus sueños de empoderamiento con las realidades del lado más oscuro de su industria. Tras su paso por la sección Nocturna del BAFICI, llega al streaming la ópera prima de Ninja Thyberg, que había sido seleccionada para el Festival de Cannes y tuvo su premiere mundial en Sundance 2021. Actúan Sofia Kappel, Zelda Morrison y Evelyn Claire.



Disponible a través de MUBI.

Tromperie Philip es un famoso escritor estadounidense que vive exiliado en Londres. Su amante lo va a visitar a la oficina, su refugio. Hacen el amor, discuten, se reconcilian y hablan durante horas, sobre las mujeres que marcan su vida, el sexo, el antisemitismo, la literatura y ser fiel a uno mismo. Antes de su regreso a Cannes este año, Arnaud Desplechin (Reyes y reina) brindó una seductora mezcla de pasiones intelectuales y carnales a su cautivadora adaptación de la novela homónima de Phillip Roth. Una fascinante mezcla literaria de sexo, amor y lealtad hechizada por la luminosa actuación de Léa Seydoux.

Disponible a través de MUBI.

MÚSICA

Omar Giammarco Habituado a presentarse con agrupaciones numerosas, Giammarco decidió encarar el desafío de hacer un espectáculo íntimo. Con esa idea desarrolló “Cocina de autor” el concierto donde las canciones suenan como cuando fueron compuestas: sólo guitarra, voz y algún accesorio estrafalario. El artista interpretará las obras más representativas de su repertorio junto a versiones de otros autores a los que admira y adelantará algunas canciones de su próximo disco. Habrá invitados como Julia Locatelli y Dolores Solá.

A las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $1000.

TEATRO

La Capacitación Una obra site specific que interviene un edificio en Chacarita. Una consultora de Recursos Humanos en problemas. Sin noticias de su director, sus empleados sostienen la empresa a flote con ingenio y compromiso. Es día de capacitación y el objetivo está fijado. Nada puede salir mal. La obra tiene una mirada irónica y tierna sobre lo que pasa cuando la economía de una empresa naufraga y cómo las relaciones laborales se adaptan a la debacle. Actúan Cristina Blanco, Blas Briceño, Vero Koziura y Natalia Unsain. La dirección está a cargo de Carolina Milli y Felicitas Kamien.

A las 20.30hs, en Espacio Finnegans, Guevara 533. Entrada: $1500.

SÁBADO 25

CINE

Las ideas hay que vivirlas A un siglo del nacimiento de la realizadora María Luisa Bemberg, el Museo del Cine de Buenos Aires inaugura una muestra en homenaje, junto a una retrospectiva completa de su obra. Se podrá apreciar el despliegue de producción de sus películas de reconstrucción histórica con piezas de vestuario, diseños de Graciela Galán para Camila, Miss Mary, y Yo, la peor de todas, y múltiples piezas escenográficas. De la exhibición el vestuario de Camila y Ladislao, o los elementos escenográficos tan certeros, como la biblioteca o la virgen utilizada en Yo, la peor de todas, impactan por detallada realización.

A las 17, en el Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 49. Entrada: $50.

Cadáver Exquisito La primera película de ficción de la directora Lucía Vasallo (La cárcel del fin del mundo, Línea 137), que ya cuenta con un interesante recorrido como realizadora de documentales, es un film transgresor y perturbador sobre el fagocitamiento de una sobre la otra, como una mantis religiosa que devora a su amante. Una travesía oscura y políticamente incorrecta sobre el deseo desesperado de una novia que quiere poseer y reconstruir un cuerpo no presente y la identidad de su pareja, como quien hace arqueología de una ciudad perdida. La protagonizan Sofía Gala Castiglione y Blanca Nieves Villalba.



A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

TEATRO



Las manos sucias A finales de la Segunda Guerra Mundial, en un país imaginario, se abre una grieta ideológica dentro de un mismo partido. Dos facciones se enfrentan. Un joven se presenta como secretario del líder político, enviado por una facción contraria con una misión urgente. Son tiempos de objetivos claros y precisos. Pero las certezas que arrojan a la acción son inestables. La percepción de los hechos es insegura. La realidad se parece a una obra de teatro. Basada en un texto de Jaul Paul Sartre, en una versión de Eva Halac. El elenco está conformado por Daniel Hendler, Guido Botto Fiora, Florencia Torrente, María Zubiri, Ariel Pérez de María, Guillermo Aragonés y Nelson Rued.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $550.

Diosa En su casa, Ámbar Vega construye un paraíso, un espacio propio donde despatologiza su identidad trans, se expande más allá de la frontera, cruza las líneas y produce un movimiento. Invocando otras voces, invita al público a generar un espacio compartido y singular, un hogar donde habitar nuevos acuerdos. Lo personal se vuelve político, polifónico, universal, histórico. Actúa Ámbar Vega. Dirección: Paula Baró y Antonella Querzoli.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $900.

Prefiero que me coman los perros Una maestra jardinera que tiene un amigo imaginario. Una psicóloga acechada por una paciente que la persigue. Un policía que soñaba con ser bailarín. Una comedia negra con personajes al margen de la realidad y al borde de la locura. La obra está protagonizada por Chusa Blázquez, Gabriela Illarregui, Eduardo Pérez Bordalejo e Ignacio Pozzi. Dirige Emilia Lara Izquierdo.

A las 18, en Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624. Entrada: desde $800.

