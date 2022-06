River Plate volverá a ofertar por Miguel Borja, el delantero colombiano de Junior de Barranquilla que el miércoles por la noche quedó eliminado del cuadrangular que define el Torneo Apertura de ese país. La idea de la dirigencia y del técnico Marcelo Gallardo es acelerar las gestiones durante la próxima semana para que Borja pueda jugar ante Vélez el próximo miércoles 29, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



La mitad de los derechos económicos de Borja, quien ya jugó en Argentina para Olimpo de Bahía Blanca en 2014, fue tasada por el grupo inversor que controla al equipo de Barranquilla en 5 millones de dólares. River hizo una primera oferta cercana a los 3 millones con un plan de pago de tres temporadas, que fue rechazada por los dueños del Junior, que perdió con Atlético Nacional de Medellín por 2-1 y recién retomará la actividad en julio con el torneo Clausura de Colombia.



En cuanto a la posible llegada del uruguayo Luis Suárez, desde el club aseguraron que la operación podría resolverse cerca del mes de agosto, cuando el delantero tenga en claro su continuidad o no en un equipo europeo. Suárez tomará la oferta riverplatense sólo si tiene la certeza de que no podrá proseguir su carrera en un club del Viejo Continente o de la MLS de los Estados Unidos.



Por otro lado, sigue la incertidumbre con el regreso de Lucas Beltrán a River y se espera que haya una resolución la semana próxima, cuando se deban elevar a Conmebol las listas de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores. El préstamo de Beltrán con Colón se termina con la activación de la repesca el 30 de junio, un día después del primer partido de Copa de ambos equipos, y si bien el delantero no jugará para Colón, si llegara a estar en la nómina santafesina, ya no podrá jugar la Libertadores para River, pero si el torneo local.



River, además podría terciar en la contratación de Rodrigo Aliendro, quien quedará libre de Colón el 30 de junio y estaba cerca de sumarse a Independiente para ser dirigido nuevamente por Eduardo Domínguez. Daniel Bolotnicoff, el representante de Aliendro, le ofreció el jugador a Jorge Brito, el presidente riverplatense, quien haría una propuesta para quedarse con el mediocampista.

Luego de la derrota ante Colón y del decepcionante comienzo en el torneo, con sólo dos puntos conquistados sobre nueve y sin goles a favor, el plantel se entrenó por la tarde en el complejo de Ezeiza. Para el partido del domingo ante Unión otra vez en Santa Fe, el colombiano Juan Fernando Quintero podría ser citado para ir al banco de suplentes.