Cristina Montserrat Hendrickse, mujer trans, abogada y profesora de historia en una escuela secundaria de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires se negó a cumplir con la resolución del emitida por el Ministerio de Educación porteño que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo.

Invitada por la Secretaría de la Mujer y Diversidad llegó este jueves a La Rioja para participar de un conversatorio sobre los 10 años de la Ley de Identidad de Género. Junto a Marita Perceval, secretaria de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, visitaron la provincia para analizar los avances y desafíos de la norma justo un día después que, en el Concejo Deliberante de la Capital, Cambiemos ponía en la agenda parlamentario una iniciativa en sintonía con la resolución del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.



“Recibí la resolución de la ministra de Educación (Soledad Acuña) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un mail institucional de la vicedirectora de mi colegio, el Normal Nº6, en el cual adjunta la resolución. La leo y le comunico a la directora que viola derechos humanos fundamentales míos y de mis alumnos, que es de cumplimiento imposible y que le diga a la ministra que no la cumpliría”, contó Montserrat Hendrickse a La Rioja/12 y por lo tanto dictó su clase en lenguaje inclusivo como lo hace desde hace 3 años.

“La resolución dice que los docentes en su actividad en clase y en las comunicaciones institucionales deben seguir las reglas del idioma español y es de difícil cumplimiento porque en el castellano rioplatense que hablamos, en la Ciudad de Buenos Aires, fonéticamente no diferenciamos la pronunciación de la letra c, la s y la z, no usamos el tu sino el vos y no hay vosotros. Seguir esas reglas es imposible y lo que quiere la ministra es que no se hable en lenguaje inclusivo. En sus fundamentos sostiene que hay informes que dan cuenta de la conexión entre el uso del lenguaje inclusivo y un mal rendimiento académico de los alumnos en lecto comprensión de textos”, comentó a este diario y aseguró que “esto no está acreditado”.

Recordó entonces que Amnistía internacional envío un pedido de informe a la ministra para conocer ese diagnóstico. “No se están haciendo cargo y si hay fallas en la lecto compresión deberían saber qué hace 14 años que es el mismo partido el que está gestionado la educación en la ciudad de Buenos Aires y es el PRO”, aseveró.

Para Montserrat Hendrickse la disposición tiene un fin electoral de disputa dentro de los espacios de derecha: “al no encontrar un fundamento académico me permite pensar que estamos en presencia de una resolución de carácter ideológico electoralista de Juntos por el Cambio que está corriendo desde la derecha ante el avance de la nueva derecha representada por Javier Milei, José Luis Spert y disputarles el caudal de votos con este tipo de medidas”.

Afirmó además que la ministra “está fuera de la realidad de lo que se vive en la escuela y evidentemente no pisa las aulas”. “Por ejemplo, tenemos dos alumnos varones trans que tienen dificultades en sus familias porque hay un progenitor que les reconoce la identidad de género y otro que no y entonces al no reconocerle no los acompaña al registro civil para el cambio registral y es la escuela es el lugar donde son acompañados por sus compañeros y preceptores y profesores”, dijo y aseguro que “estas resoluciones son un detonador muy peligroso” para las infancias y las adolescencias trans.