Un conductor porteño deberá cumplir una sentencia de un año de prisión por usar una licencia falsa para manejar su auto, ordenó la Justicia porteña, que no consideró válido su argumento de defensa, según el cual él no tenía manera de saber que el documento era apócrifo.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas condenó a I. a un año de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo responsable del delito de uso de documento público falso, y porque sobre el acusado ya pesaba una sentencia de 2014, por desobediencia, que le había impuesto un mes de prisión.

El 6 de octubre de 2019 a las 2 de la madrugada, I. fue detenido en un procedimiento vehicular de rutina en Honduras y Darwin , en Palermo, al volante de su Toyota Hilux. Al controlar la licencia de conducir, los agentes de tránsito establecieron que no se encontraba registrada en la aplicación oficial de licencias nacionales utilizada por los agentes de tránsito, algo que fue ratificado por peritajes posteriores, realizados en el marco de la causa judicial.

En el proceso, la defensa de I., a cargo de la Defensoría PCyF n° 22, no negó que él estuviera usando ese documento, pero sí aseguró que no tenía manera de saber que era un documento apócrifo. Sin embargo, el tribunal integrado por Elizabeth A. Marum, José Sáez Capel y Jorge Atilio Franza consideró que "como la esencia del delito consiste en el uso de un documento que se sabe que es falso, no hay duda de que el único dolo compatible es el directo".

La resolución impuso a I. la pena mínima prevista pero estableció que su cumplimiento debía ser efectivo, porque I. tenía una condena anterior a un mes de prisión, por una causa comenzada en 2012 y sentenciada en 2014.