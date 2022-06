La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ordenó el despido de los empleados que criticaron al fundador de la compañía de fabricación y de servicios de transporte espacial, Elon Musk, a través de una carta, según confirmaron varios medios internacionales.

Al menos cinco empleados fueron echados de la empresa luego de que se diera a conocer que habían redactado y distribuido un documento en el que cuestionaban al magnate e instaban a los ejecutivos a hacer que la cultura de la empresa fuera más inclusiva, explicó el diario The New York Times a partir de los testimonios de personas familiarizadas con el hecho.

De acuerdo con el medio estadounidense, la titular de SpaceX, situada en Hawthorne, envió un correo electrónico diciendo que habían despedido "a varios empleados relacionados" con la carta por hacer que otros empleados se sintieran "incómodos, intimidados y acosados, y/o enfadados porque la carta les presionaba para firmar algo que no reflejaba sus opiniones".

Qué decía la carta

La nota en cuestión -titulada "Una carta abierta a los ejecutivos de SpaceX"- vista y difundida por la agencia de noticias Reuters, calificaba a Musk de "distracción y vergüenza" para la empresa que fundó.

"Como nuestro gerente general y portavoz más prominente, cada tuit que Elon envía es una declaración pública de facto de la compañía", aseguraron los trabajadores al respecto de los posteos de su jefe en su cuenta oficial de Twitter, y consideraron que es "fundamental" aclarar que esos mensajes no reflejan la "misión" ni los "valores" del staff.

Además, apuntaron que es necesario "abordar y condenar públicamente el comportamiento dañino de Elon" en esa red social", y que la empresa se separe rápidamente de las apreciaciones personales de Musk.

Según se dio a conocer, la nota además contenía una lista de tres demandas, en las cuales sostenía que "SpaceX debe separarse rápida y explícitamente de la marca personal de Elon"; también "hacer que todos los líderes sean igualmente responsables de hacer de SpaceX un gran lugar de trabajo para todos" y "definir y responder uniformemente a todas las formas de comportamiento inaceptable".

Shotwell expresó que haría cumplir las normas de "tolerancia cero" de la compañía contra el acoso de los empleados. "Tenemos demasiado trabajo crítico que realizar y no necesitamos este tipo de activismo de gran alcance: nuestro equipo de liderazgo actual está más dedicado a garantizar que tengamos un entorno de trabajo excelente y en constante mejora que cualquier otro que haya visto en mis 35 años de carrera", aseveró la directora.