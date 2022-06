Este domingo 19 tendrá lugar el balotaje por la presidencia entre Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) en Colombia. En diálogo con AM750, la directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe Dolores Gandulfo analizó los posibles resultados.

Los candidatos

Según Gandulfo, el candidato ganador de la primera vuelta, Gustavo Petro, ha logrado aglutinar varios sectores de izquierda y es más popular en las franjas etarias más jóvenes.



Por otra parte, se esperaba que el candidato del oficialismo, Federico Gutierrez, disputara una segunda vuelta contra el candidato del Pacto Histórico. Sin embargo, sorpresivamente Hernández se coló en la contienda. El “Trump colombiano”, como lo apodan los medios, es exalcalde de Bucaramanga, empresario y se abandera con la anticorrupción. “En las elecciones legislativas de marzo, su fuerza política solo consiguió dos representantes y no tiene senadores”, contó.

Gandulfo, en diálogo con De Haberlo Sabido, señaló que la diferencia entre perfiles es clara cuando se comparan las candidatas a vicepresidentas, Francia Marqués (Pacto Histórico) y Marelen Castillo (Liga de Gobernantes Anticorrupción), ambas mujeres afrodescendientes.

“Marqués, es una militante, una activista que ha puesto foco en los derechos de los afrodescendientes y en los a los derechos de las mujeres”, explicó la directora del Observatorio Electoral.

En contraposición, la candidata “Marelen Castillo, por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ha preferido no poner en agenda los derechos de los afrodescendientes en esta campaña electoral. Y al mismo tiempo también no ha salido a discutirle al candidato Hernández cuando ha expresado, por ejemplo, que las mujeres tienen que estar en el hogar y no en la política”, detalló.

Las claves de la elección

Las encuestas auspician una elección pareja. Rondan entre el 1 y 2 % de diferencia entre Petro y Hernández. La clave es la participación electoral en un país en que el voto no es obligatorio, pero que en los últimos comicios rompió el récord con el 54% de asistencia del padrón electoral. “No había superado el 50% desde la elección del 98”, explicó Gandulfo y aseguró que una mayor concurrencia beneficiaría a Gustavo Petro.

En ese sentido, la directora del Observatorio Electoral sostuvo que los medios de comunicación, en un intento por desalentar la asistencia, “siembran la posibilidad de violencia” durante los comicios, pero “la realidad es que uno cuando transita por las calles de Bogotá, está todo muy tranquilo”.

Además, alertó: "El Gobierno ha empezado a enjuiciar y apresar a jóvenes que han participado en lo que fue la primera línea del Pacto Nacional, el paro nacional del año pasado, y eso obviamente perjudica la idea de elecciones pacíficas".

Respecto de la agenda electoral, la economía, golpeada por la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia, es un tema central. Sobre todo, las discusiones respecto de la inflación y los aumentos de precios en las gasolineras.