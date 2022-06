En uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la cuarta fecha de la Liga Profesional, River visitará este domingo a Unión de Santa Fe después de tres fechas sin anotar un gol y en las que expresó un marcado descenso de su rendimiento futbolístico, motivo de preocupación por la cercanía de los octavos de final de la Copa Libertadores.





Los empates sin goles ante Defensa y Atlético Tucumán, más la derrota ante Colón, configuraron el peor arranque de campeonato en la era técnica de Marcelo Gallardo, que se extiende desde mediados de 2014.



Hay que remontarse hasta el Apertura 2007, con Daniel Passarella como entrenador, para encontrar la última vez que River sumó apenas dos puntos en las tres primeras jornadas de un torneo, aunque en esa ocasión lo hizo con tres goles a favor.



Esta coyuntura de River sobrevino después de la impactante goleada 8-1 sobre Alianza Lima de Perú, el pasado 25 de mayo, la noche que Julián Alvarez hizo historia al anotar 6 tantos, una marca inédita para un partido oficial en los 121 años de vida del club.

Pero la sequía actual preocupa de cara a la llave de octavos de final de Copa Libertadores ante Vélez, que se disputará el 29 de junio en el estadio José Amalfitani, con revancha el 6 de julio en el Monumental.



Pese a todo, Gallardo no planea grandes cambios. La principal novedad estará en el banco de suplentes con el regreso de Juan Fernando Quintero, que lleva casi dos meses sin jugar por un desgarro en el isquiotibial.



En Unión, tras ganarle a Barracas Central en la semana, el panorama se oscureció para el DT uruguayo Gustavo Munúa debido a la lesión del goleador Jonatan Alvez (desgarro en el muslo izquierdo) y al aumento de los casos de covid-19 en el plantel.



El encuentro se jugará desde las 18 (TV: ESPN Premium) en el estadio 15 de Abril, en la provincia de Santa Fe.

Boca va con el Guapo en Floresta

Boca, el actual campeón del fútbol en la Argentina, enfrentará a Barracas Central en el barrio porteño de Floresta, en la continuidad de la cuarta fecha de la Liga Profesional.





El equipo que dirige Sebastián Battaglia tiene 6 puntos en el torneo doméstico, producto de dos victorias, la más reciente sobre Tigre (5-3) el miércoles último, y una sorpresiva derrota en Santiago del Estero ante el local Central Córdoba.



En su última presentación, Boca mostró dos caras diametralmente opuestas: una cuando atacó con el trío ofensivo Zeballos-Benedetto-Villa, que hizo estragos en la defensa del Matador. Pero también tuvo cierta fragilidad defensiva, sobre todo por el sector derecho.



Los cambios que dispondrá Battaglia serán los ingresos de Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz y Oscar Romero por Marcelo Weigandt, Nicolás Figal y Aaron Molinas.



La intención de Battaglia es poner ante Barracas Central su mejor formación, la que enfrentará el 28 de junio a Corinthians en el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



De su lado, el Guapo comenzó el torneo con empates ante los santiagueños y Tigre, y el la fecha pasada perdió con Unión de Santa Fe. El entrenador Alfredo Berti (que militó en el Xeneize en su etapa como jugador) también retocará su formación, debido a que no quedó conforme con lo expuesto ante el Tatengue.



Boca Juniors le ganó a Barracas Central las cinco veces que se enfrentaron a lo largo de la historia.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.30 (TV: TNT Sports) en la cancha de All Boys, donde hará de local Barracas Central.

Un Decano en Parque Patricios

Huracán recibirá a Atlético Tucumán, que está invicto en el inicio de la Liga Profesional, en otro de los encuentros de este domingo por la cuarta fecha.





Huracán no logra un equilibrio en su juego, no mantiene un nivel acorde a lo largo de varias fechas y eso lo lleva a quedar relegado de los primeros puestos.



El Globo perdió ante Racing Club, le ganó a Rosario Central y empató frente a Defensa y Justicia, en una temporada en la que no atraviesa una situación comprometida respecto del descenso, y con la llegada de Diego Dabove a la dirección técnica pretende clasificarse a una copa internacional.



Atlético Tucumán, con la orientación táctica de Lucas Pusineri, viene de empatar ante Colón y River Plate, y de vencer a Lanús, por lo que logró puntos muy valiosos en la lucha por mejorar el promedio en la tabla para el descenso.



El partido se jugará desde las 15.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el barrio porteño de Parque Patricios.



Colón visita La Fortaleza

Lanús, que aún no ganó en el certamen, recibirá a Colón de Santa Fe, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.





La satisfacción por haber clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana (jugará ante Independiente del Valle de Ecuador) se opacó en Lanús en el certamen local con dos puntos sobre nueve posibles, luego de empatar ante Rosario Central y Defensa y Justicia, y caer ante Atlético Tucumán.



Además, el Granate de Jorge Almirón se debilitó al transferir a José Manuel López, uno de sus goleadores, al Palmeiras de Brasil, en tanto tiene lesionado al eterno José "Pepe" Sand.



Colón, que aguarda con ilusión los dos partidos ante Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Libertadores, se dio el lujo de vencer en la fecha pasada a River Plate en Santa Fe.



El equipo de Julio César Falcioni también vendió a su "Joya", Facundo Farías, en 13.500.000 de dólares, en este caso a un grupo inversor que lo colocará en el fútbol europeo a fines de año.



El partido se jugará a partir de las 15.30 (TV: TNT Sports) en La Fortaleza de Lanús.



Tigre recibirá al Taladro

En la apertura de la jornada dominical, Tigre recibirá a Banfield en la continuidad de la cuarta fecha de la Liga Profesional.





El Matador tiene cuatro puntos en el inicio del torneo, que comenzó con un triunfo en Santa Fe sobre Unión, luego empató de local ante Barracas Central y el miércoles último cayó 5-3 ante Boca en La Bombonera, en un partido en el que cometió groseras fallas defensivas.

El entrenador Diego Martínez contará con el defensor Abel Luciatti, quien cumplió la fecha de suspensión y reemplazará a Nicolás Demartini, mientras que Ijiel Protti sustituirá a Agustín Obando. Además, el lateral Sebastián Prieto sufrió un esguince en el tobillo derecho y dejará su lugar a Diego Sosa.

Su rival, Banfield, también tiene 4 unidades, pero el DT Claudio Vivas no podrá repetir la formación debido a la lesión que sufrió Dylan Gissi, quien será reemplazado por Ian Escobar, mientras que en la delantera Juan Manuel Cruz ingresará por Ramiro Enrique.



El encuentro será a partir de las 13 (TV: ESPN Premium) en la localidad de Victoria, norte del conurbano.