Este sábado en vísperas del día del padre, frente al Congreso se acercaron desde la Campaña Ciudadana Paternar para pedir por la extensión de las licencias por paternidad. Las familias también pidieron que avance el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, que presentó el poder ejecutivo este año. “A pesar de que somos un país que tiene derechos laborales de avanzada en muchos sentidos, en esta cuestión estamos atrasados”, dijo Itai Hangman, diputado nacional del del Frente de Todos que estuvo presente en la convocatoria.

Al ritmo de “la naranja se pasea de la sala al comedor” de María Elena Walsh, los chicos bailaban junto a sus padres delante al escenario que estaba montado para las 14 horas. Lejos de una mirada adulto centrista, el festival, que también se realizó en La Plata, Rosario, Rafaela, Viedma y Neuquén, estuvo cargado de actividades para chicos.

Las veredas estaban llenas de jóvenes de no más de treinta años que apoyaban la causa. “A pesar de no ser padre tengo el deseo de serlo y me gustaría que el día que pueda y quiera hacerlo sea en condiciones dignas", dijo Lisandro Rodriguez Cometta, integrante de Desarmamos a Página|12.

Pasada media hora eran cada vez más las familias que se acercaban con bebés en brazos, cochecitos y monopatines a participar en los distintos espacios recreativos y culturales que se habían preparado para las infancias. El acto político, según sus organizadores, fue pensado para contemplar a las personas que cuidan. “Cuando no hay niños en una manifestación es porque están al cuidado de sus madres en casa y eso no puede continuar siendo así. Debemos pensar al cuidado en la politica”, aseveró Cometta.

Durante toda la tarde militantes de La Patriada juntaron firmas en apoyo al proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, que se presentó en el Congreso en mayo de este año. Luego de que el presidente Alberto Fernández, el primero de marzo lo anunciara en el inicio de las sesiones legislativas. Actualmente, Argentina tiene una de las licencias por paternidad más bajas del mundo, de solo dos días, por eso buscan que se apruebe el proyecto que es de avanzada y contempla, entre otras cosas, ampliar las licencias por maternidad y paternidad, para equiparar las responsabilidades y las posibilidades de volver a trabajar luego de tener un bebé.

En el caso de las licencias para “personas no gestantes”, si se aprueba el proyecto comenzarán a ser de carácter obligatorio y el plazo se extendería de dos a quince días en una primera etapa y luego vendría un aumento gradual cada dos años hasta llevarla a 90 días. Para las “personas gestantes”, en tanto, el beneficio pasaría de 90 a 126 días, tal como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el festival se vendían libros infantiles con perspectiva de género y juegos deconstruidos. También hubo artistas infantiles que cantaban canciones que los chicos y los padres conocían, para que bailaran juntos.

Se hicieron presentes representantes de los sindicatos del Sipreba, UTE, ATE, CTA, ADEP, ATE Nacional y Asociación Bancaria, que dijeron que “si los padres que trabajan formalmente no tienen este derecho ¿Que se puede esperar de aquellos que no lo están?” Los beneficiados con la ley serian: trabajadores que estan bajo dependecia, autónomos, monotributistas sociales, rurales y empleados de casas particulares.

Santiago Merlo, de la Red de Paternidades Trans, organización que se sumó a la Campaña Paternal para impulsar la ampliación de las licencias parentales y visibilizar sus historias y realidades, dijo: “Sabemos que nuestra historia es distinta a la de cualquier papá cis, pero queremos estar, teniendo en cuenta nuestras propias consignas que se cumpla el cupo laboral travesti trans para que tengamos acceso a un trabajo y contar con los derechos básicos de cualquier trabajador. Nuestro recorrido es distinto, pero tenemos derecho a ser nombrados: somos padres trans”.

Para cerrar hicieron una muestra de títeres y se sacaron una foto “para visibilizar y que otros padres se involucren mucho más que ya pasó demasiado tiempo desvinculados de sus responsabilidades parentales”, afirmó Juan Roca integrante de Desarmados.