En una jornada histórica, el exalcalde bogotano Gustavo Petro logró este domingo un triunfo resonante en su tercer intento por llegar a la presidencia de Colombia. Y en medio de las celebraciones, el líder del Pacto Histórico recibió una llamada telefónica de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien reconstruyó en redes sociales la conversación.

A través de Twitter, la titular del Senado relató como se enteró de la noticia de la victoria de Petro y dio detalles de la breve comunicación que mantuvo con el líder izquierdista. "19:50 hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia", escribió la vicepresidenta.

"Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: Hola presidente… Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía). Se lo dije y se rió", continuó Fernández de Kirchner.

En esta línea, la expresidenta aseguró que el economista estaba "muy emocionado" por los resultados de las elecciones, y que le manifestó que "hay que construir la paz".

"Estaba emocionado, yo también. 'Ahora a construir la paz', me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!", concluyó la vice argentina.

En el ballotage celebrado durante esta jornada, el líder del Pacto Histórico obtuvo el 50,44 por ciento de los votos, mientras que Hernández, de la Liga de Gobernadores Anticorrupción, alcanzó el 47,30%.

"Hoy es día de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas", celebró Petro tras darse a conocer los resultados definitivos del conteo preliminar de votos.