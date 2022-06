El diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Formosa, Ricardo Buryaile sorprendió este domingo al afirmar que en caso de que Juntos por el Cambio triunfe en las elecciones presidenciales del año próximo van a defaultear la deuda pública. "Vas a tener que que reperfilar las deudas que te va a dejar Alberto (Fernández)”, aseguró. “El perfil de deuda que está dejando Alberto es peor que el perfil de deuda de Macri”, agregó para justificar su afirmación.

Desde el Ministerio de Economía dejaron trascender hace algunos días que la caída de los bonos en moneda local ajustada por inflación fue consecuencia de una serie de rumores, alimentados por la oposición, que indicaban que el próximo gobierno defaultearía la deuda en pesos.

El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, les pidió el jueves 9 de este mes a “los economistas del Gobierno anterior o de la oposición que digan qué harían con la deuda pública en pesos, que lo digan en público. No podrían hacerlo”. “Que ayuden a todos los argentinos y que digan que van a respetar y fortalecer el financiamiento en la propia moneda. A mí no me consta (que la oposición piense en ese tipo de medidas), pero ante la duda, que se manifiesten”, declaró a Radio Nacional. Por último, desafió: “A algunos les puede convenir que haya esas dudas, por eso tiene que haber claridad. Varios testean a ver cómo se reacciona y nosotros también, a ver cuánto están dispuestos a perder algunos”.

Sincericidio

El mensaje de Guzmán iba dirigido al ex ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, quien ya reperfiló la deuda en pesos en 2019. Sin embargo, la respuesta llegó de boca de Buryaile, quien en lugar de desmentir los rumores sobre las supuestas intenciones ocultas del macrismo lo que hizo fue confirmarlas públicamente.

“El perfil de deuda que está dejando Alberto es peor que el perfil de deuda de Macri porque vas a tener que afrontar 60.000 millones de dólares de deuda en el año 2024. Dicho esto, sí creo que Argentina primero tiene que avanzar hacia una modernización del esquema laboral. No generás empleo solamente bajando impuestos. Hay que suprimir impuestos y suprimir impuestos quiere decir suprimir burocracia estatal. Vas a tener que reperfilar las deudas que te va a dejar Alberto, porque esa es la realidad. Y vas a tener que darle mucha bolilla a la inversión y generar inversiones en el país. No hay otra forma de generar crecimiento”, afirmó Buryaile en Radio Futurock.

-¿No se va a poder cumplir con las deudas de este gobierno? –le repreguntaron

-No, con las deudas que deja Alberto no. –reitero el legislador de Juntos por el Cambio.

-¿La deuda en pesos de Alberto Fernández la van a tener que reperfilar? –insistieron los periodistas que lo entrevistaron.

-Pero la va a tener que reperfilar Alberto. Están desmintiendo el reperfilamiento, pero vos tenés 50 mil millones en Leliqs con un devengamiento de 4 billones mensuales. –respondió.

-Me refiero a la deuda en pesos del Tesoro. –le insistieron.

-Bueno, vos tenés esa deuda del Banco Central y también tenés deuda con sectores privados. Y el compromiso con el Fondo Monetario es muy superior al compromiso que generó Mauricio Macri. –concluyó Buryaile, quien durante el gobierno de Macri se desempeñó como ministro de Agroindustria.

Semana clave

Esta semana será clave para tratar de estabilizar a los mercados, aunque declaraciones como la de Buryaile lo único que hacen es tirar nafta al fuego. El Presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, aseguró el jueves pasado que esta semana se normalizará el escenario de los bonos argentinos en pesos, tras la corrida financiera. "La caída de los títulos en pesos sirvió para poner en evidencia el rol del Banco Central como prestamista de última instancia, interviniendo en el mercado y recomponiendo la curva", indicó Pesce. En ese contexto, añadió que el Banco Central "ayer (por el jueves pasado) no intervino", al tiempo que aspira que el mercado de la deuda en pesos se encuentre "normalizado la semana que viene (en referencia a esta semana)".

Para lograr ese objetivo el directorio del Central definió el jueves pasado un aumento del 48 al 53 por ciento en el piso de tasas en los plazos fijos que aplican los bancos, a la vez que subió 300 puntos básicos la tasa de política monetaria, que quedó fijada en 52 por ciento (TNA) para las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días.

La medida busca incentivar el ahorro en pesos y reducir las presiones inflacionarias, al tiempo que incentiva a los bancos a colocar parte de su liquidez en títulos del Tesoro para buscar rendimiento. De esta forma, las personas que realicen colocaciones a plazo fijo a 30 días por montos de hasta 10 millones de pesos tendrán un nuevo piso de interés de 53 por ciento TNA (+5 puntos porcentuales), lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 68 por ciento. Los depósitos a plazo fijo de más de 10 millones de pesos tendrán una tasa mínima garantizada de 50 por ciento TNA (+4 puntos porcentuales) y 63,21 por ciento TEA.