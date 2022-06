El diputado provincial de Santa Fe, el periodista y escritor Carlos Del Frade, aseguró este lunes que más que una “oportunidad”, la Argentina tiene la “necesidad” de nacionalizar Vicentin. El debate por el destino de la empresa exportadora de granos se renovó después de que este domingo el Presidente Alberto Fernández advirtiera en diálogo con Página/12 que “en el escenario actual” es posible pensar en su adquisición.

El mandatario enmarcó en esa “posibilidad” un escenario en que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe pidió el expediente de la convocatoria de acreedores y suspendió todo el proceso, por lo que se podría dar la posibilidad de cramdown, es decir, la propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación.

“Yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso. El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”, dijo Fernández a Página/12.

Consultado por AM750, Del Frade marcó una primera diferencia desde lo conceptual: “El Presidente dice que él cree que hay una oportunidad. Yo difiero. Hay una necesidad. Porque sigue desinformado el Presidente. Lo que está en cuestión en Argentina es quién maneja el comercio exterior de granos. Es el mayor ingreso de divisas que tiene el país. Esto es lo que está en juego”.

El escenario y la “oportunidad”

Del Frade explicó que “es imperativo” pensar que el principal exportador de la Argentina es el socio estratégico internacional de Vicentin desde el año 2017. Lo hace para referirse a Glencore, “un grupo que hace dos semanas fue noticia porque tuvo que pagar 1500 millones de dólares en concepto de reparación de coimas y sobornos que pagó en distintos países del mundo, por violación a los derechos laborales y ambientales”.

Glencore es el primer exportador de Argentina a través de su nuevo nombre, Viterra. “Esto es lo que generó que la Corte Suprema de Santa Fe haya dicho que hay una continuidad de la idea de vaciamiento, porque quieren sacar de este proceso que es el preventivo de acreedores a la principal joya que tiene la empresa, que son 33, que se llama Renova”, explicó el santafesino.

“Está a nombre de Viterra y que solo ella vale 851 millones de dólares. Entonces, como lo quieren sacar del proceso de acreedores, van por la quiebra para no pagarle a nadie. El proceso supuestamente iba a terminar ahora”, comentó.

¿Beneficiar a los acreedores?

En el mismo reportaje, Alberto Fernández aseguró que el país “tiene que hacer algo que le permita, de algún modo, intervenir para ordenar” el mercado de los alimentos. “En su momento, la alternativa Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, dijo el mandatario.

En este punto, Del Frade marcó la segunda diferencia: “Al Gobierno nacional en ningún momento se le pedía que expropiara poniendo la plata, cuando Vienctin le debe 300 millones de dólares al Banco Nación. Era tomar las acciones y definir una política nacional para el mercado de granos”.

“Los oligopolios son todos extranjeros. Por eso somos cada vez más pobres. De 90 mil millones de dólares que va a tener la Argentina de exportaciones este año, nos van a quedar 10 mil millones. No se puede creer. Se llevan cada vez más y nos queda menos. En eso lo estratégico es Vicentín. Por eso no es oportunidad, es una necesidad”, remarcó.