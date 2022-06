MINI BIO:

Tengo 56 años, vivo en San Martín de los Andes desde el año 1994,Los últimos seis años dirigí la Escuela Superior de Música de esta ciudad, que depende del Consejo Provincial de Educación de la Provincia del Neuquén. Tengo 3 hijes, de 19, 25 y 27 años.

Ideológicamente podría decir que de Marx aprendí a que primero “existo , luego pienso”; de Mao aprendí a distinguir la contradicción principal de las secundarias; del Peronismo aprendí que las mayorías deberían prevalecer a las minorías (concepto que el mismo movimiento no siempre ha respetado); de Néstor y Cristina aprendí, cuando menos lo esperaba, que el intento de que la mayoría de la sociedad esté mejor es algo posible y necesario.

MI HISTORIA CON EL DIARIO:

lo leo desde que existe. Cuando me vine al sur, lo leía solo los domingos; siempre llegaba después del mediodía. A partir de la versión digital, me resulta más fácil leerlo todos los días. No tengo lecturas favoritas, pero en general le presto más atención a las secciones de Economía y de Política.

POR QUÉ ME UNÍ A PÁGINA|12

Me hice [email protected] de Página porque me parece indispensable su existencia; estaría siendo algo parecido a “solo contra el mundo”. Por lo tanto, ¡hay que sostenerlo!, como sea! No participo mucho de la comunidad de Página|12, porque pienso que la política se hace con el cuerpo y discutiendo mirándose a los ojos; he realizado algún que otro comentario, pero no es algo que me interese demasiado.

QUÉ INICIATIVAS PROPONDRÍAS PARA EL FUTURO DEL DIARIO

Lo que se me ocurre para la comunidad de [email protected] del diario, es que se pueda hacer uno o dos encuentros presenciales por año, en algún sitio amplio, y compartir algo de morfi, charlas, debates, música, pintura, cine, teatro, etc. Si se programa con tiempo, [email protected] [email protected] del interior, tal vez podamos organizarnos para asistir; en estos tiempos de encierro hacia adentro, me parece que resulta necesario contrarrestarlo con juntadas.

MI EXPERIENCIA CON LAS PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD DE [email protected]

En este momento estoy participando del Club de escritura que organiza el diario y, en ocasión de un viaje que hice a la ciudad, tuve la oportunidad de conocer personalmente a algunes de mis compañeres; ¡estuvo buenísimo!