El expresidente y vigente vocal de San Lorenzo Matías Lammens afirmó este martes que el club debe llamar a elecciones "sí o sí este año", con el objetivo de regularizar su situación institucional tras la dimisión de Marcelo Tinelli como presidente.



"Ante la salida de Tinelli de San Lorenzo, se debe llamar a elecciones sí o sí este año para normalizar la situación institucional. Es lo que corresponde porque se tienen que legitimar las autoridades", dijo Lammens en una entrevista para Radio 10.

Lammens, actual titular de la cartera de Turismo y Deportes de la Nación, hizo extensivo el pedido a sus pares de comisión directiva. "Lo dije públicamente y es lo que tiene que suceder en los próximos días. No es lógico que se siga funcionando sin el presidente que eligieron los socios hace ya tres años", apuntó Lammens.

San Lorenzo es presidido por Horacio Arreceygor a raíz de la salida de Tinelli, mientras el club vive una fuerte crisis institucional, económica y futbolística que motivó la bronca de los hinchas en las tribunas y el pedido de la oposición para la convocatoria de elecciones anticipadas.

Tras las declaraciones de Lammens, la oposición en San Lorenzo no tardó en responder. "No van a confundirnos, el oficialismo de #SanLorenzo no quiere elecciones anticipadas. Los dichos de Lammens referidos a que debe llamarse a elecciones en diciembre, son una pose para descomprimir su situación personal. Todo gira de cara a su eventual candidatura en CABA. Claramente es un malabarismo verbal sin correlato en la realidad o más bien una chicana", apuntaron. "Si realmente, quiere elecciones anticipadas en diciembre, ¿por qué no las convoca? Cuenta con mayoría en Comisión Directiva para hacerlo. Basta de relato, SanLorenzo necesita acciones reales", agregaron.