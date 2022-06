El gobernador Omar Perotti encabezó este martes la apertura de sobres con las ofertas económicas para las obras de Conducción, Cisterna, Estación de Bombeo D y Refuerzo Oeste del Acueducto Gran Rosario, cuyos trabajos tienen un presupuesto oficial de 3.709.458.361 pesos y un plazo de ejecución de 18 meses. La actividad se realizó en la planta potabilizadora que la empresa Aguas Santafesina SA posee en la ciudad de Granadero Baigorria.

Durante el acto, el mandatario santafesino recordó que “Rosario, Granadero Baigorria, Funes, Ibarlucea, Pérez y Villa Gobernador Gálvez son los grandes beneficiados de esta obra, que no solamente va a permitir llevar agua potable a lugares donde no se tiene, sino también ampliar las condiciones de presión y de volumen de agua a los vecinos, en distintos barrios, que teniendo red no tienen la prestación del servicio en niveles adecuados”.

Luego, Perotti explicó que se trata de “una inversión muy importante para la región, un esfuerzo de la provincia con el financiamiento del gobierno nacional para acompañar una obra de esta magnitud”.

Y detalló: “El agua potable es un derecho humano y teniendo un río con casi 800 kilómetros de costa, tenemos una provincia donde sus dos principales centros urbanos no tienen capacidad de crecer ni de abastecer a la totalidad de su población. Además, tenemos que llevar agua al oeste de la provincia de Santa Fe, donde hay casi un millón de personas que conviven con agua que no es apta para consumo humano con un fuerte componente de sales”.

Se presentaron 5 ofertas: UTE formada por Semisa SA, Peitel SA y Brumont SA, que cotizó los trabajos en 4.422.001.903 pesos. Obring SA, por 5.164.915.790 pesos. UTE constituida por Proyección Electroluz SRL y Riva SA, que cotizó en 4.784.297.520. UTE Werk Constructora SRL y Del Sol Constructora SA, por 4.271.899.706 pesos y UTE Pecam SA y Mundo Construcciones SA, por 4.412.818.587 pesos.