Luego de que el juez de Garantías Orlando Díaz elevara a juicio oral la causa por la muerte de Diego Maradona, el abogado Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, uno de los hijos del astro, aseguró que en el proceso judicial se podrá comprobar que el exDT de la Selección Argentina "estaba abandonado".

La decisión del juez Díaz llega tras el pedido de los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que investigaron bajo la conducción del fiscal general John Broyad bajo qué contexto se produjo la muerte de Maradona. Se espera que el proceso comience entre finales del 2023 y principios del 2024 y dure varios meses.

Baudry aseguró por AM750 que si bien espera que “la defensa haga un planteo”, con el juicio oral “todos podrán ver lo que pasó Diego, lo que vivó, lo que sufrió y el tormento que tuvo los últimos días, donde estaba abandonado”.



Por la muerte del astro del fútbol hay ocho personas procesadas: el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

“No hago acusaciones. Hay que probar las cosas. Todo lo que cuento está escrito cuando hicimos las presentaciones. Lo único que pedía no era acusar a nadie, sino que se investigue", remarcó Baudry, quien insistió: "Creo que todos teníamos el derecho a saber qué le pasó a Diego".

En este contexto, recordó que hoy no se sabe qué le ocurrió a Maradona. "No sabemos por qué se mruió, que fue unhomicidio. No fue un tema fácil, no fue un tema menor, porque es Diego. El mundo habla de él. Representó mucho en el sentimiento popular argentino”, añadió el abogado.

"Sabían que Maradona podía morir y no hicieron nada"

Baudry también se refrió al hecho de que la causa se haya elevado bajo la carátula de "homicidio simple". En este sentido, recordó que "cuando empezó a hablar del homicidio de Diego lo hizo en soledad".

"Se trabajó mucho en este sentido. A un año y ocho meses tenemos este fallo, elevando a juicio la causa por homicidio simple, por la responsabilidad médica. Hace falta seguir investigando la responsabilidad de quienes no son médicos", aseguró.

Para Baudry, "los médicos no solo sabían que Diego se podía morir y no hicieron nada, sino que cuando otra gente quiso ayudar lo impidieron". Aseguró que no dejaron entrar a médicos a la casa ni que lo internaran.

Luego, explicó: "Un homicidio para la justicia no es solo ir con una arma a matar a alguien. Si sé que estás enfermo y tenés un paro cardíaco cuando estoy yo, y me paro y me siento al lado tuyo esperando que mueras, también estoy cometiendo un crimen".