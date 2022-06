Según el artículo 213 del Código Penal , la apología de delito contra el orden público se concreta cuando una persona, públicamente, expone por cualquier medio ideas o doctrinas que ensalzan un delito o enaltecen a su autor. Para la mayoría de los consultados por Rosario/12 para esta nota, esta actitud se encuadra en el accionar de la presidenta comunal de Clason, Laura Ibars, quien posteó la foto del dictador Jorge Rafael Videla con su uniforme militar debajo del cual coloco una foto de un joven con una viscera y un arma, destacando que si existiera el primero, no existirían esas otras gorras.



Para la abogada Gabriela Durruty , la presidenta comunal de Clason cometió apología del delito porque "está manifestando que sería necesario eliminar a los jóvenes pobres estigmatizados por el uso de gorra. Esto es hacer apología del estado terrorista porque evidencia que quien debiera eliminarlos sería el estado ya que exhibe una foto de Videla, quien eliminó además a quienes construyó como enemigos de su régimen utilizando el aparato estatal, para exterminar y para procurar su impunidad. En principio - dijo Durruty- esto es al menos apología de delitos de estado".



Para el diputado provincial Carlos del Frade "lo que hace Ibars es apología del delito y debería ser citada a declarar, es la expresión del crecimiento del fascismo y del negacionismo como una forma de encorsetar la democracia. Son señales individuales que en realidad están expresando un cambio de cultura dominante, donde hay negacionismo, crece el fascismo y en este caso puntual creo que es apología del delito de terrorismo de estado".



En tanto para la diputada provincial Matilde Bruera los dichos de Ibars "son una reivindicación de lo que fue la Teoría de la Seguridad Interna que generó el terrorismo de estado, porque está reivindicando a Videla la figura máxima del terrorismo de estado y que fue condenado por delitos de lesa humanidad- para enfocar un problema de inseguridad. Pero además -agregó la legisladora- señalando como causante de la inseguridad a los sectores más vulnerables de la estructura social".

Motivada por esta nueva situación, Bruera propone "sancionar una ley que pene el negacionismo para funcionarios de estado, porque estas actitudes terminan generando responsabilidades internacionales para el estado argentino, que está comprometido con la comunidad internacional, y que ya condenó a los genocidas como Videla. Hacerlo como lo hace Ibars- es una violación internacional de los derechos humanos", concluyó la diputada.



De igual modo se expresó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal, Norma López. "Nuestro repudio a las declaraciones de la Presidenta Comunal de Clason, reivindicando a genocidas. Fue terrorismo de Estado. Las pibas y los pibes no nacen chorros. Los partidos políticos de la Democracia deben sostener la Constitución y las leyes vigentes y claramente la reivindicación de genocidas, es inconstitucional e ilegal" expresó consultada por este diario.

También la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, Lucila Puyol calificó como "grave" la actitud de la flamante gobernante. "Corresponde que nos manifestemos todos los que tenemos una responsabilidad porque hay muchos errores en democracia y mucho para mejorar en todos los aspectos, pero los pueblos avanzan solo en democracia", explicó la titular de DDHH.



La referente de derechos humanos repudió la actitud de Ibars y destacó que cualquier ciudadano puede efectuar una denuncia en el Inadi. Además, por tratarse de una manifestación que hace apología de la dictadura, está sancionado en el Código como un delito."Estamos al tanto de que hay un grupo de personas que quieren hacerlo para que la secretaria se expida al respecto, consideramos que es gravísimo en cualquier persona, pero se agudiza en el caso de los funcionarios", recalcó Puyol.

La postura de la presidenta comunal representa la postura de un sector de la sociedad que, si bien no es numeroso, cuenta con poder. "No es tan numeroso el grupo de personas, pienso en el repudio del pueblo cuando se intentó a través del 2x1 dejar en libertad a los genocidas condenados durante la dictadura. Creo que no es tan numeroso, como si creo que tiene poder. Eso es lo más preocupante", sostuvo Puyol en una radio santafesina.

Para la secretaria de DDHH de la provincia, el posteo deja en claro la estigmatización sobre los menores que se visten de determinada manera. "Está avalando la pena de muerte, la persecución, el exterminio. Meter bala, ese es el discurso?", se preguntó Puyol. "Esta persona no podría haber accedido nunca a esos cargos si Videla siguiera en nuestro país", destacó la entrevistada, que recordó que durante la época más oscura que vivió el país, estaban prohibidos los partidos políticos, las reuniones, clausuradas las organizaciones intermedias, los sindicatos y los encuentros de más de tres personas. "Ese país lo dejamos atrás el 10 de diciembre de 1983, cuando dijimos nunca más", enumeró la referente de derechos humanos.