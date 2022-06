Hoy se cumple un año desde que el Senado de la Nación convirtiera en ley el cupo laboral travesti trans.

En su artículo 20, la Ley 27.636, de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins", invita a las universidades nacionales, dentro de su autonomía, a adherir a dicha legislación. En ese marco, ayer el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) decidió poner en vigencia el cupo laboral convirtiéndose en la universidad número 11 del país que adhiere a la norma.

El máximo órgano de decisión de la UNSa votó por unanimidad la adhesión y además creó una comisión que llevará adelante la reglamentación, y posterior cumplimiento de la norma nacional. El actual rector, Daniel Hoyos, aseguró en el debate: "Hoy (por ayer) este Consejo Superior tiene que adherir a la ley".

Referentxs de la comunidad LGBTIQ+ después de la adhesión.

En la sesión estuvieron presentes históricas referentas de la comunidad LGBTIQ+ de Salta, quienes sostuvieron que la adhesión de la UNSa es un hecho muy significativo para toda la sociedad, en pos de un proceso real de inclusión. Pía Ceballos, referenta de Mujeres Trans Argentina y ex funcionaria del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, expresó ante las y los consejeros que la Universidad será quien "buscará los instrumentos sobre cómo aplicar" el cupo laboral traviste trans ya que "llevarla adelante es un enorme desafío".

"No es solamente que ingresen personas trans a la Universidad, es mucho más profundo" porque "la transformación se va a dar en todos los espacios de estas áreas laborables". "Entonces es importante para las compañeras trans que estamos hoy acá", dijo. Una vez aprobado el proyecto, Ceballos se mostró conmovida y reiteró que fue un hecho "sumamente importante".

Recordó que Diana Sacayán fue pionera en poner en debate el cupo laboral en el país; que tuvo su primera victoria el 17 de septiembre de 2015, cuando se sancionó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires la Ley 14.783, de Cupo laboral travesti trans. En su homenaje, la ley nacional lleva su nombre, ya que la referenta trans fue asesinada el 11 de octubre de 2015. Tras su asesinato, por primera vez en Argentina, se condenó bajo la figura de travesticidio, la cual reconoce los crímenes de odio a las personas trans.

Por tal razón, Ceballos destacó que la legislación nacional habla de la violencia estructural que viven las personas trans, con el propósito de que existan políticas públicas afirmativas y de inclusión que prioricen la "transformación de esos ámbitos que son binarios, hetero cis, y donde persiste la discriminación y la violencia". "Esta Ley y la adhesión de esta universidad es significativa porque viene a abrir nuevos horizontes", manifestó a Salta/12.



Pía Ceballos.

En esa misma línea se expresó Mary Robles, referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) en Salta, quien aseguró que la sanción obtenida hace un año en el país es un paso más desde la consagración de la Ley 26743, de Identidad de Género. En ese sentido, dijo que lo aprobado por el Consejo Superior de la UNSa, "deja una luz" y "una esperanza" para las actuales y futuras generaciones.

"Hemos sido marginadas y excluidas de la educación", sea en cualquier nivel educativo, por lo que lo obtenido ayer "es muy importante para nosotras y nosotres". "Es muy significativo y más amplio de lo que se ve", indicó a Salta/12 después del abrazo colectivo que se realizó en las puertas de la Sala de Sesiones "Dr. Holver Martínez Borelli", de la Universidad.

Por su parte, la responsable del Área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, Victoria Liendro, manifestó que la adhesión "es un claro avance en nuestra Universidad". Y en tal sentido, dijo que nuevamente una universidad pública deja un mensaje claro de que "efectivamente tiene un rol y compromiso maravilloso con la sociedad".

Destacó que todo el cuerpo político de la UNSa haya estado a favor de la adhesión, porque se pone de manifiesto el propósito de que más personas trans ingresen a estudiar, recibirse y trabajar en el ámbito universitario. Recordó entonces las palabras de la salteña Lohana Berkins, quien dijo: "Cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida; pero muchas travestis dentro de la universidad, le cambian la vida a toda la sociedad".

Liendro anheló que lo vivido ayer en la UNSa se traslade a la Provincia, que aún no puso en debate la adhesión a la legislación nacional.

Una realidad conocida desde siempre

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), Ana Pérez Declercq, estuvo durante la sesión y aseguró que fue algo sumamente importante, "no sólo por lo que significa para las personas trans, sino para toda la sociedad, que se transforma como una Universidad que abre un cupo para las personas trans".

La funcionaria recordó que desde el Observatorio se trabajó junto al personal de la UNSa en varias oportunidades para poner sobre la mesa la realidad de las personas trans en la provincia. Por ello dijo que "están relevadas e investigadas las vulnerabilidades que atraviesan las personas trans en sus vidas", reiterando la importancia de la adhesión.

Una de las acciones conjuntas que se realizaron entre el OVcM; la Secretaría de Políticas Públicas Universitarias; Mujeres Trans Argentina (MTA) y la Cátedra Lohana Berkins de la UNSa fue la presentación del documental audiovisual: “Rutas de la violencia y estrategias de resistencia: trayectorias de vidas travestis y trans en Salta Capital y Valles Calchaquíes".

También desde Cátedra Lohana Berkins y el MTA, se llevó adelante una encuesta en 2020, en la que se constató que el 94% de las personas trans de Salta, sufre una situación laboral precaria. De las 100 personas encuestadas, 39 dijeron estar desocupadas, mientras que 26 indicaron que tienen un emprendimiento personal pero sin un sueldo fijo. En tanto, 29 personas afirmaron ejercer la prostitución y sólo 6 tienen un trabajo estable.

Aún resta saber cómo se llevará adelante la aplicación del cupo laboral en la UNSa. No obstante, la secretaria general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa), Stella Mimessi, adelantó que se tendrá que repensar el reglamento de ingreso y permanencia del personal docente y no docente de la UNSa.

"Se darán otros espacios de discusión y debate para dar la reglamentación y la forma más democrátiva y posible para que esto se pueda concretar", dijo Mimessi, quien fue la autora del proyecto, después que retomó un expediente de 2019, que había quedado parado en el Consejo Superior. En ese momento, la iniciativa fue impulsada desde el Área de Géneros y Diversidad de la Facultad de Humanidades.

Mimessi, que es la primera mujer en ocupar la secretaría general del gremio, dijo que lo de ayer "no sólo es un gran gesto en este camino que nos proponemos como comunidad universitaria", sino que también significa "avanzar en los espacios de inclusión". Precisó que esta acción tiene que ver con un "espíritu democratizador que venimos empujando desde los distintos espacios de milintancia" y que hoy se pueden plasmar concretamente en un práctica de gestión de política pública.

De esta manera, la UNSa se convirtió en la 11° universidad en aprobar el cupo laboral travesti trans y se sumó al grupo que integran las universidades de Luján; Tierra del Fuego; General Sarmiento; La Pampa; Rosario; Mar del Plata; Comahue; Villa María; la Universidad de las Artes, y de Cuyo. También tiene cupo la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

El camino de la aplicación

Con el cambio de gobierno, a cargo de Alberto Fernández, se sancionó el decreto 721/20, que dictaba el cupo laboral travesti trans en el ámbito del sector público. Luego llegó la Ley 27.636, sancionada desde el Congreso Nacional. Sin embargo, su aplicación es lenta en distintos ámbitos nacionales, sobre todo, en las provincias.

De acuerdo a los datos que proporcionó en 2021 la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, desde que se emitió el decreto nacional, el número de personas travestis, transexuales y transgénero se triplicó en los distintos órganos nacionales.

No obstante, en Salta, y luego del decreto 721/20, aún ninguna persona trans ha sido contratada en las delegaciones locales de los organismos nacionales. La principal razón es que las delegaciones en Salta tienen una escasa planta de trabajadores y el argumento es que no hay presupuesto para sumar nuevas contrataciones.

Tras la sanción de la ley, tampoco se ha logrado mayor inclusión. La periodista trans Nicole Erazo recordó -en medio de la adhesión de la UNSa- que hace un año había presentado formalmente el pedido de cumplimiento del cupo laboral en Radio Nacional Salta. Pero desde la dirección, a cargo de Dolores Plaza, se le dijo que no era posible.

Entre lágrimas, dijo a Salta/12 que sólo pedía, "una oportunidad de trabajar de manera digna por tantos años" que estudió. "Es una Ley, ¿cómo no me aceptan'", cuestionó, al asegurar que no era justo lo que estaba viviendo. Se preguntó: "¿Qué me queda, volverme a parar en una esquina? No me gusta eso".

En Salta también hay delegaciones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); del PAMI; de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; la Anses; el Ente Nacional de Comunicaciones; Parques Nacionales; la Superintendencia de Servicios de Salud; el Ministerio de Trabajo; la Secretaría de Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social; Migraciones y Vialidad Nacional.