La tercera temporada de la serie The Umbrella Academy ya se puede ver en Netflix. Ya en la previa de su estreno, la expectativa de los seguidores estaba puesta —más que en el devenir de los particulares hermanos Hargreeves— en cómo el personaje de Vanya se adaptaría a la transición de género del actor Elliot Page.

Ya se sabía que el personaje interpretado por Page, transicionaría tal como lo hizo el actor en la vida real. Pero no cómo se haría: Vanya, tal como se llamaba el personaje en las primeras temporadas, cambiará su nombre a Viktor.

Fue el propio productor de la serie, Steve Blackman, quien había contado que la trama acompañaría a Elliot Page porque "parecía correcto hacerlo", dijo. El cambio del personaje es su modo de contribuir a visibilizar a la comunidad transgénero y darle representación en la pantalla chica.

"Ni Elliot ni nadie me presionó para hacer eso, para escribirlo en la historia. Pero decidí que quería hacerlo. Quería retratar un mensaje positivo sobre la comunidad trans", explicó.





La transición de Elliot Page





En diciembre de 2020, Elliot Page —por entonces conocido como Ellen Page— publicó en sus redes sociales una carta con un importante anuncio:



"Hola amigos. Quiero compartir con ustedes que soy trans. Me llaman como el/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado en poder compartir esto. De estar acá. De haber llegado a este punto en mi vida", comienza el comunicado.

Y continúa: "Siento una gratitud abrumadora por las increíbles personas que me apoyaron a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico ser. He sido inspirado sin cesar por tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y seguiré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”.

De inmediato, Page —que saltó a la fama internacional en 2007, tras protagonizar "La joven vida de Juno", película por la que recibió una candidatura al Oscar como Mejor Actriz— recibió el apoyo de los productores y sus compañeros de la serie The Umbrella Academy, ficción de la que formaba parte en el momento de su anuncio y que ahora modificó su trama para acompañar su transición. "¡Estamos tan orgullosos de nuestro súper héroe! ¡Te amamos Elliot!", le dedicó la cuenta oficial de la serie en Twitter.



De Vanya a Viktor Hargreeves



Tal como contó Blackman, la producción de la serie decidió acompañar los cambios de Elliot y reflejarlos en el personaje que interpretó en las primeras dos temporadas de la ficción: Vanya pasaría a llamarse Viktor.

Para reflejar la transición del personaje, consultaron al propio Elliot y resolvieron modificar el guión de la tercera temporada, que ya estaba escrito y cerrado. La idea del productor y el actor fue que "la transexualidad existiera como una textura, no como un rasgo definitorio del personaje".

Así, resolvieron que centrarse no solo en los propios sentimientos de Viktor, sino también en la reacción de su familia y en su aceptación y apoyo. También buscaron fusionar la nueva realidad del personaje con sus experiencias pasadas.

"En esta historia ser trans es un contexto, un enfoque, una agudización de la perspectiva que solamente profundizará la conexión que millones de espectadores ya tienen con Viktor quien, como la mayoría de las personas trans que conozco, no está trabajando para destruir el mundo, sino para salvarlo", contó el guionista Thomas Page McBee a Esquire.

Page expresó su emoción y agradecimiento con la producción de la serie por el acompañamiento recibido. "(Blackman) parecía realmente emocionado por incorporar (mi transición) a la serie... Me siento orgulloso y estoy emocionado de que la gente lo vea", contó en el programa Late Night.