Una mujer y sus tres hijos, de 1, 2 y 5 años, fueron hallados desvanecidos en el interior de su casa de Riobamba al 4600, por inhalación de monóxido de carbono y debieron ser hospitalizados. La madre quedó internada en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), mientras que los niños están siendo atendidos en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Fue la pareja de la mujer quien entre el jueves por la noche y el viernes a la madrugada entró a su casa y halló a su familia descompensada. Rápidamente trasladó a todos al Heca para que sean atendidos.

La directora del Vilela, Viviana Esquivel, dijo a Canal 3 que los niños llegaron alrededor de las 2 de la madrugada. "Ingresaron con síntomas de leves a moderados, y fueron evolucionando muy bien clínicamente".

Además, la profesional indicó que se trata de "un gas que no tiene olor, no irrita las mucosas. El monóxido de carbono se distribuye en el ambiente y genera síntomas que van de leves a graves. Por eso es que hablamos de prevención, de ventilar los ambientes, de corroborar el funcionamiento de los artefactos de gas, de no dormir con las hornallas prendidas, de ver que el color del gas sea azul y no amarillo o naranja”, alertó sobre cuestiones a tener en cuenta.