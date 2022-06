Convocada por la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT y la Corriente Federal de los Trabajadores, entre otras organizaciones, miles de manifestantes participaron de la Marcha Federal para reclamar por la soberanía del río Paraná, la realización del canal Magdalena y la participación del Estado en Vicentin.

La movilización, que empezó el jueves en La Plata y terminó el viernes en Rosario, exigió la derogación del decreto 949/00 por el cual el Gobierno decidió volver a concesionar en manos privadas el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) del río Paraná, por donde sale buena parte de la producción agrícola del país y sus subproductos.



También reclamó “la inmediata apertura del Canal Magdalena”, que une a los ríos Paraná y de la Plata con el mar argentino y la costa patagónica, evitando el paso de los buques -como ocurre ahora- por el puerto de Montevideo, Uruguay.

"Fue una jornada extraordinaria. Me sorprendió la cantidad de gente. Hubo más de 15 mil personas. Nuestro pueblo demostró que está para más. Está para dar grandes discusiones y no para quedarse en el posibilismo", dijo Pedro Peretti, uno de los convocantes de la manifestación, a AM750. "Nuestro pueblo está para bancar una pelea y que se enoje el que se tenga que enojar. Lo de ayer fue una demostración es eso", agregó ex director titular de la Federación Agraria Argentina.

Sobre el Paraná, Peretti sostuvo que "no hay necesidad para llamar a una licitación para privatizar el río" ya que la Administración General del Puerto viene realizando "una excelente labor". "No solo viene dejando ganancias todos los meses, sino que hizo inversiones importantes para mejorar la navegabilidad. ¿Para qué van a privatizar? ¿Qué necesidad hay de regalarle millones de dólares al año a una empresa privada?", preguntó Peretti.

Luego, dirigiéndose a ministros, funcionarios y gobernadores, el referente agrario instó al gobierno a apoyar la propuesta de un cramdown para que el Estado pueda tomar el control de Vicentin. En ese sentido, Peretti sostuvo que "si el gobierno se anima" y avanza en estas discusiones "puede cambiar para siempre" la realidad de social y economía de la Argentina. "La hidrovia y Vicentin, junto a YPF Agro, pueden ayudar muchísimo a la cuestión económica y a conseguir los dólares que tanto nos faltan", indicó.

"Vamos a seguir movilizando y seguir peleando para que los funcionarios no se asusten y tomen las medidas que tienen que tomar. No tenemos otra alternativa", completó Peretti.