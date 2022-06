El ex director de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, sufrió ayer un grave accidente en la autopista Rosario-Santa Fe, en el que falleció su esposa. El siniestro fatal ocurrió ayer alrededor de las 2.30 y tuvo como protagonista al ex funcionario municipal y provincial de amplia trayectoria en las administraciones que encabezó el Partido Socialista, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia de Santa Fe, y a su esposa, Silvana Prieri. Los primeros indicios apuntan a que Seghezzo perdió el control de la camioneta, probablemente por el asfalto resbaladizo a causa de la lluvia, y chocó contra el camión que estaba parado en la banquina. Por otro lado, en avenida Circunvalación, ocho vehículos protagonizaron un choque en cadena sin lamentar víctimas.

Su mujer falleció en el acto y Seghezzo sufrió heridas de consideración por las que permanece internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. En un comunicado oficial del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe se confirmó que "a las 3.40 ingresó a la guardia del Hospital Eva Perón el paciente Pablo Seghezzo, tras un siniestro vial producido en la Autopista Rosario-Santa Fe.

Según la comunicación oficial, "el paciente permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) cursando un cuadro estable, con traumatismos de cráneo que produjeron fractura facial y hemorragia subaracnoidea sin repercusión clínica, al control de su evolución”.

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 0 de la autopista a Santa Fe, cuando la camioneta en la que iban Seghezzo y Prieri, una Toyota Hilux de color blanco, chocó desde atrás contra el acoplado de un camión que estaba detenido sobre la banquina. La investigación de este caso está a cargo de la fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos, Valeria Piazza.

De acuerdo a lo que indicaron sus allegados, Seghezzo y su esposa venían viajando desde Vera, su ciudad natal, en dirección a Rosario, con la intención de continuar viaje hacia Capital Federal. Allí iban a participar del homenaje que se le realizará a Hermes Binner en el Congreso de la Nación.

Seghezzo, entre otros puestos claves en las gestiones del Frente Progresista Cívico y Social, estuvo a cargo de la Secretaría de Control y Convivencia durante la administración de la intendenta Mónica Fein y fue director de Vialidad Provincial en el mandato del gobernador Miguel Lifschitz. El mundo de la política santafesina se vio conmovido por la tragedia que afectó a la familia Seghezzo.

En tanto, el conductor del camión Scania 320, oriundo de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, no sufrió heridas.

Desafortunadamente las condiciones meteorológicas provocaron además otros siniestros. Al menos ocho vehículos se vieron involucrados en un choque en cadena ocurrido durante la mañana de ayer sobre avenida de Circunvalación, en la mano que va hacia el sur, debido a lo resbaladizo de la calzada por la intensa llovizna que se precipitaba en esos momentos, aunque no hubo que lamentar heridos.

El siniestro vial se produjo minutos después de las 8 cuando un choque entre dos autos produjo que al menos tres que venían detrás frenaran para evitar embestir a los vehículos siniestrados. Sin embargo, la presencia de mucha humedad sobre la calzada habría provocado que otros coches que venía detrás no pudieron detenerse y comenzaron a producirse las embestidas.

Uno de los protagonistas del choque múltiple, Edgar Figueroa, relató en LT8: "Venía circulando por la izquierda y se frenaron dos vehículos porque delante de ellos chocaron otros dos. Nosotros alcanzamos a detenernos, pero el que venía atrás mío no pudo hacerlo y los de más atrás tampoco. Yo sentí que me chocaban dos y hasta tres veces". Tras comentar que todavía no podía sacar el auto de la traza porque había sufrido la rotura del radiador, el conductor señaló que "a esa hora había mucha llovizna y el pavimento estaba bastante mojado".

"Veníamos a la velocidad permitida porque además el tránsito no daba para otra cosa. Quizás no teníamos la distancia necesaria entre uno y otro vehículo. Pero más allá de eso no bueno es que no hubo ningún herido. Yo sentí un latigazo en el cuello, pero nada más. Enseguida llamamos a una ambulancia por precaución", relató.