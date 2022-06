"Perdí gran parte de la emoción", reveló este martes el director Woody Allen en una entrevista con el actor Alec Baldwin por Instagram Live, en la que anticipó que su próxima película, que rodará en París, podría ser la última.

El autor de obras cinematográficas de renombre en todo el mundo, tales como "Manhattan", "Annie Hall", "A Roma con amor", o "Medianoche en París", entre muchas otras, señaló a sus 86 años que el final de su carrera artística está cerca, tras perder el "agradable" efecto que le producía estrenar una película en cines.

"Probablemente, voy a hacer al menos una película más, pero gran parte de la emoción la perdí, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar", expresó el director neoyorkino.

En esta línea, explicó que llegó a esa conclusión tras haberse acostumbrado al aislamiento de los últimos años por la pandemia del covid-19. En diálogo con Baldwin, contó que se sintió más cómodo "escribiendo mucho desde casa" y apuntó que sentía que era "una forma agradable de vivir". Y agregó: "Luego pensé: "bueno, capaz que hago una o dos (películas más)".

Al respecto de su posible retiro del cine, confesó que el motivo que lo llevó a reflexionar sobre esa idea fue el cambio abismal en la industria del espectáculo del séptimo arte. "No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine (...) Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez", comentó sobre el fenómeno, interferido principalmente por la llegada y el crecimiento de las plataformas de streaming.

“Cuando solía hacer una película, iba a salas de cine en todo el país. Ahora hacés una película y tenés un par de semanas en una sala de cine. Tal vez cuatro semanas y luego pasa directamente al streaming, o al pago por visión... No es lo mismo... No es tan agradable para mí", puntualizó Allen. Y cerró: "Voy a hacer una más y ver cómo me siento".

La denuncia por abuso sexual y el silencio de Woody Allen

A lo largo de la entrevista, que se interrumpió en tres ocasiones por fallas en la conexión de Internet, pero aun así reunió a unos 2.700 espectadores, Baldwin dirigió la atención en el reciente libro humorístico del cineasta, "Zero Gravity". Con ese foco, evitó de algún modo uno de los temas más controversiales de la vida privada de Allen: la acusación de abuso sexual de su hija adoptiva.



En febrero del 2021, el sonado caso contra el director por abuso sexual fue abordado en el documental "Allen v. Farrow", lanzado en la plataforma de streaming HBO. Se trata de un documental de cuatro episodios en los que la hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen, Dylan Farrow, relata con dolor y angustia en primera persona cómo habría sido abusada cuando tenía siete años por el ganador del Oscar.

A lo largo del documental, que revela videos caseros y fotos familiares, aparecen también las voces de Ronan Farrow (hijo de Mia y Woody, ganador de un premio Pulitzer por el informe sobre las mujeres abusadas por Harvey Weinstein, e impulsor del movimiento #MeToo), Carly Simon, quien es amiga de la familia, el promotor Frank Maco, y de muchas otras personas cercanas al ex matrimonio.

Mia Farrow terminó su relación con Allen cuando descubrió entre los objetos personales de su exmarido una Pollaroid su otra hija adoptiva, Soon-yi, desnuda. El director le confesó que se había enamorado de la joven, y tras romper su matrimonio con la actriz, se puso en pareja con su hijastra. Siguen juntos hasta el día de hoy y adoptaron a dos hijas: Bechet Dumaine y Manzie Tio.

Allen negó sistemáticamente cada una de las acusaciones realizadas en su contra, por las cuales afrontó numerosas investigaciones. Desde el momento en el que salió a la luz el tema del abuso, cuando Mía y Woody se separaron en 1992, nunca fue arrestado o procesado.

Alec Baldwin, en la mira por el accidental tiroteo en el rodaje de "Rust"

Durante el vivo de Instagram, el actor y productor norteamericano Alec Baldwin tampoco pudo escapar de la mirada inquisitoria de los espectadores y usuarios de las redes sociales tras el insólito accidente que protagonizó durante el rodaje de "Rust" en octubre de 2021, cuando le efectuó un disparo mortal a la directora de fotografía Halyna Hutchins con un arma de fuego que supuestamente tenía balas de utilería.

En abril pasado, fue interrogado por dos investigadores para reconstruir los hechos ocurridos en ese trágico episodio y reveló que el arma debería haber estado vacía para un ensayo sin filmación. Por su incidente, la productora de "Rust" tuvo que pagar una multa de casi USD $137.000.

Al ser consultado si creía que alguien en el set podría haber tenido una razón para cambiar las balas especiales para rodaje por otras reales, Alec manifestó que no pensaba que esa hubiera sido la situación, pero remarcó que varios integrantes del equipo de filmación afiliados a un sindicato de miembros de la industria cinematográfica, IATSE, se habían marchado el día anterior.



Desde entonces, Baldwin, también productor de la película, fue nombrado en varias demandas presentadas en relación con la muerte de Hutchins, incluida una de su esposo, Matthew.