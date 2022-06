En la previa de las vacaciones de invierno, los operadores turísticos de la Costa Atlántica adelantaron que la temporada tendrá un aumento en los precios para los alojamientos de alrededor del 50%, respecto de la temporada invernal anterior.



“Los acuerdos que se están cerrando se hacen con precios que registran un aumento de entre el 40% y el 50% en comparación con el invierno anterior”, dijo a GO Noticias Fabián Salvucci, presidente de la filial Pinamar-Cariló de la Asociación de Hoteles de Turismo.

Salvucci aclaró que los precios dependen, como siempre, de la categoría del hospedaje y destacó que a pesar de la “enorme inflación”, los valores se encuentran un 20% por debajo de los de las vacaciones de verano.

El Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata coincidió con este porcentaje de incremento, y remitió a una lista con importes sugeridos publicada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata que indica una suba del 40% con respecto a las vacaciones de invierno 2021.

En Villa Gesell, alojamientos 50% más caros

Quienes se decidan por vacacionar en Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul o Las Gaviotas notarán una diferencia de alrededor del 50% con respecto al año pasado.

“Estos niveles de incremento se dan porque nos come la inflación y nos tenemos que manejar a ese nivel, con la inseguridad de qué pasará más adelante. No hablamos de ganancias para esta temporada de invierno, sino de cubrir gastos", aseguró Jorge Cocco, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines de Villa Gesell, en diálogo con GO Noticias.

Y añadió que “de los 400 hoteles con que cuenta Villa Gesell, solo abrirán entre 70 y 80".

Sin embargo, los empresarios hoteleros y gastronómicos de la Costa Atlántica contaron que las consultas para estas vacaciones crecieron con respecto al año pasado, y adelantaron que “seguramente en unos días se intensificarán las reservas” que a la fecha ocupan el 25% de las plazas.

Los precios de las vacaciones de invierno en la costa atlántica

Los valores en Pinamar y Cariló van desde los $100.000 a los $200.000, en un hotel, para cuatro personas, por una semana. O la opción de departamentos por $10.000 por noche para cuatro personas.

y van desde los $100.000 a los $200.000, en un hotel, para cuatro personas, por una semana. O la opción de departamentos por $10.000 por noche para cuatro personas. En Mar del Plata se consiguen departamentos de un ambiente desde $7.000 por día para dos personas y desde $12.000 por día para cuatro. Las casas arrancan en los $20.000 por día, y a partir de los $30.000 por día en barrios cerrados.

se consiguen departamentos de un ambiente desde $7.000 por día para dos personas y desde $12.000 por día para cuatro. Las casas arrancan en los $20.000 por día, y a partir de los $30.000 por día en barrios cerrados. En Villa Gesell hay hoteles de 2 estrellas a $8.500 pesos por noche.

hay hoteles de 2 estrellas a $8.500 pesos por noche. En el caso de Mar de las Pampas o Las Gaviotas , un apart irá entre $6000 y $10.000 por noche, dependiendo la categoría y la ubicación.

o , un apart irá entre $6000 y $10.000 por noche, dependiendo la categoría y la ubicación. En Mar de Ajó la oferta es más amplia, y se pueden conseguir hoteles por $6.000 por noche para cuatro personas. También existe la posibilidad de alquilar una casa o departamento para 4 personas por una semana a $50.000, y para 8 personas a $70.000.

Cuándo son las vacaciones de invierno y cuánto duran

Hay dos períodos distintos de receso escolar que varían según cada jurisdicción:

En Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego las vacaciones de invierno comienzan el 18 de julio y se extienden hasta el 29.

Por su parte, en Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, el receso es entre el 11 y el 22 de julio.