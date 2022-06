Víctor Hugo Morales calificó como "golpista" el cese de la comercialización de granos y ganado que anunció la Mesa de Enlace para el miércoles 13 de julio para reclamar por la falta de gasoil, una problemática que aqueja al mundo.

"No es un paro que no se puede entender. Es el paro más cruel, ruin y canalla que uno pueda imaginar", expresó Víctor Hugo. "Es un paro de gente a la que le está sobrando dineros y posibilidades económicas. No tienen vergüenza", agregó.

El periodista de AM750 sostuvo que las entidades del campo que convocaron al paro "atentan" contra la comida de la gente. "El pueblo debería tomar de quienes son estos golpistas".

Víctor Hugo sostuvo que la Mesa de Enlace y la Sociedad Rural "siempre fueron golpistas" pero reconoció que hay etapas "donde lo disimulan más". Luego advirtió que "la democracia está en riesgo" con esta gente.

Por último, el conductor de La Mañana apuntó contra los medios de comunicación opositores que, "con sus tapas, intentan justificar la realización del paro" con la falta de gasoil y fertilizantes.

"El paro es netamente ideológico. Avergüenzan a la condición humana. Son capaces de llevarse por delante las necesidades de Argentina y del mundo".