La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el gobierno de Guillermo Lasso llegaron a un acuerdo para terminar con el paro indefinido que comenzó hace 18 días. El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, pidió a las bases del movimiento indígena el aval para firmar el documento. "El país necesita la paz; busquemos juntos el bien común que es lo más importante", planteó posteriormente.



La Conaie defendió el acuerdo asegurando que sostiene "al máximo los mejores resultados de la agenda nacional de 10 puntos", en referencia a la plataforma del paro indefinido que incluyó movilizaciones en varios puntos del país, incluida la capital, Quito, en las que murieron al seis personas.

En el documento, presentado este mismo jueves por la Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo, el gobierno aceptó reducir el precio de los combustibles más que lo anunciado previamente, derogar el estado de excepción reinstalado el miércoles y establecer mesas de negociación temáticas sobre otros reclamos del movimiento indígena.

Además, en el texto, el gobierno señala que ya adoptó medidas reclamadas por los manifestantes, pero reconoce que es necesario adoptar mejores vías. En este sentido, menciona la derogación de una política de hidrocarburos y el anuncio de una reforma de la ley de minería, ambos reclamos de la Conaie.

"Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país", escribió Lasso en sus redes sociales tras la firma del documento. "Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar y oportunidades para todos", añadió en un breve mensaje.

Diferencias por precios de los combustibles

Tras dialogar con las bases, Iza regresó al encuentro con representantes del gobierno y de la Conferencia Episcopal e informó que la Conaie firmaría el acuerdo. Sin embargo, subrayó una diferencia importante con el gobierno respecto al precio de los combustibles: “No nos pusimos de acuerdo con los combustibles, ni el lunes, ni en las mesas, ni ahora”, indicó.

La Conaie pedía una rebaja de 21% para el diésel y de 18% para la gasolina, mientras que el gobierno había anunciado reducciones de 5% y 4%, respectivamente. La comisión que medió el diálogo dispuso que, finalmente, las bajas sean de 8% para el diésel y 6% para la gasolina. Iza aseguró que el movimiento indígena seguirá insistiendo, por otras vías, con este reclamo.

El presidente de la Conaie también destacó algunos de los reclamos sí incluidos en el acuerdo, como la disposición para que no se aprueben proyectos mineros en territorios ancestrales o la anulación de un decreto que dejaba a los gobiernos locales parte de las regalías por la exportación de petróleo.

“Hay puntos en los que se avanzó, puntos pendientes y puntos que están flojos, en los que no estamos de acuerdo; por pacificar al país tenemos que acceder al acta” del acuerdo, destacó Iza. La Conaie informó que en 90 días hará un balance y no descartó retomar el paro si no se cumple con el acuerdo.

Tras 18 días de duros enfrentamientos con el gobierno, en las movilizaciones y en sus declaraciones, Iza planteó: “El país necesita la paz; busquemos juntos el bien común, que es lo más importante”.

De la Agencia Regional de Noticias.