El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, salió al cruce del ministro de Economía, Martín Guzmán, y apuntó contra los dirigentes sociales que fueron "irrespetuosos" con la vicepresidenta Cristina Kirchner. En diálogo con AM750, pidió dignificar los planes sociales. "Guzmán tendría que haber agarrado las mismas valijas que Matías Kulfas", disparó.

El intendente contó los detalles de su proyecto para "dignificar" los planes sociales que impulsó la semana pasada. La iniciativa pretende que los beneficiarios del Potenciar Trabajo tengan 20 horas semanales de trabajo en sus barrios, por lo que se les dará un plus mensual que aportará el tesoro municipal, y una cobertura de salud a través de la obra social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA).

“Muchos hablaban de los planes sociales pero nadie presentaba ningún proyecto para transformarlos. Esta propuesta devolver la dignidad de los planes sociales”, expresó Zurro.

Sin embargo, el intendente expresó que ve dificultades en que su proyecto se pueda implementar con un ministro como Guzmán por lo que sugirió que debía renunciar. "Tendría que haber agarrado las mismas valijas que Matías Kulfas", sentenció.

Críticas contra el Movimiento Evita

A continuación, Zurro cruzó a los dirigentes del Evita y, consultado por las declaraciones que hicieron Pérsico y Navarro contra Cristina Kirchner, dijo que son "unos irrespetuosos".

"Se tienen que quedar calladitos porque lo que hicieron Cristina y Néstor fue justamente lo que ellos no hacen que fue devolverle derechos a la Argentina", expresó el intendente y recordó el pasado de ambos dirigentes. "El "Chino" Navarro era menemista, y Pérsico administrador de la pobreza. Yo no tengo una foto con Macri. Que se hagan cargo", agregó.

Críticas contra Alberto Fernández

Zurro habló de la situación económica y social de la Argentina y, si bien señaló que "la pandemia afectó" bastante, señaló que el gobierno nacional es "bastante conservador" y no trató reformas necesarias para cambiar la realidad.

"La gente no puede vivir en la situación en la que estamos. Nosotros tenemos que ir contra los grandes monopolios", dijo el intendente. "Está descontado que Alberto no es Macri. Macri debería estar preso. Pero Alberto sí tiene alguna culpa por no haber avanzado con Vicentin y por no haber avanzado con leyes importantes como la reforma judicial o la ley de medios", completó.