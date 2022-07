Los dos capítulos finales de la cuarta temporada de Stranger Things ya están disponibles en Netflix. Y la expectativa de los fanáticos está puesta en ver si el grupo de adolescentes logrará escapar del poderoso Vecna y —¿por qué no?— derrotarlo.

No es imposible que eso suceda. Vale recordar que algo así ya pasó. Para quienes aún no hayan avanzado en la primera parte de la última temporada, a continuación se revelará información sobre la trama. El que avisa, no spoilea:

En el capítulo 4 del primer volumen de la temporada, Max —interpretada por Sadie Sink— cae en las "garras" de Vecna (el villano que esta temporada se sumó al ya aterrador Demogorgon), pero consigue romper su control y salvarse de la muerte gracias a su canción favorita: Running Up That Hill, de Kate Blush.

Basado en esta idea, Netflix lanzó una divertida propuesta en colaboración especial con Spotify. En sus redes sociales, el gigante del streaming invitó a sus seguidores descubrir qué tema musical los salvaría en caso de caer bajo el control de Vecna.

"¿Querés saber qué canción te salvaría de Vecna? Ve a tu lista de reproducción del Upside Down en Spotify para descubrirlo. La primera canción de la lista es tu canción de salvación", desafía Netflix en Twitter.

Para ello, la plataforma recopiló unas 50 canciones, según los gustos musicales o búsquedas de cada usuario y que se muestra como “Upside Down Playlist”. Para acceder a ella, basta con buscar ese nombre en la aplicación o ingresar en el siguiente link: https://spotify.com/upsidedownplaylist. ¿Con qué canción te salvarías?



"Running Up that Hill", el tema de los 80 que es furor en Spotify



Una de las sorpresas de la última temporada de Stranger Things excede a la trama. Es una canción que aparece en una escena clave del volumen 1. Se trata del tema favorito de Max, con el que consigue salvarse de morir bajo el control de Vecna.

El tema en cuestión es "Running Up that Hill", de la cantante Kate Blush. El tema formó parte del disco Hounds of Love, lanzado en 1985.



Ese año, la canción alcanzó el puesto número 3 en el ránking británico de sencillos. Su éxito se extendió a otros países como Alemania, Bélgica y Australia.

Pero su aparición en la serie de Netflix "revivió" a esta canción y volvió a ponerla entre las más escuchadas: llegó a ser el tema número 1 de iTunes en Reino Unido y también en EE UU, país en que en 1985 solo había alcanzado el puesto30.

"Stranger Things 4" rompió el récord de la serie más vista de Netflix en su primer fin de semana

La primera parte de la cuarta temporada de la exitosa serie original de Netflix, fue reproducida durante 287 millones de horas en su fin de semana de estreno, el pasado 23 de mayo. Así, se convirtió en el mejor debut en la historia del servicio de streaming.

El estreno los primeros siete episodios de la temporada batió un récord mundial que hasta ahora ostentaba la española "La Casa de Papel", que con el estreno de su quinta temporada en 2021 sumó 201 millones de horas reproducidas en su primer fin de semana.



En el tercer lugar de los mejores estrenos en la historia de Netflix se sitúa la segunda temporada de "Bridgerton", con 193 horas reproducidas en marzo de este año.