La titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, calificó al exministro de Economía, Martín Guzmán, como un “traidor”, y aseguró que “de un burro sólo se pueden esperar patadas”. En diálogo con AM750, valoró la designación de Silvina Batakis al frente de la cartera de Hacienda y criticó duramente al presidente Alberto Fernández.

“De un burro sólo se pueden esperar patadas”, aseguró Bonafini sobre Guzmán. “Es de esa gente que te dice las cosas con una cara de piedra, es un traidor, un cínico”, calificó la referente de los derechos humanos, quien remarcó además que se esperaba un cambio en el rumbo económico del gobierno del Frente de Todos.

Las declaraciones de la titular de las Madres de Plaza de Mayo llegan en horas claves para la economía tras la sorpresiva renuncia de Guzmán el sábado en medio del acto que encabezaba Cristina Kirchner. Este domingo a última hora, el Gobierno oficializó la designación de Batakis, actual secretaria de Provincias del Ministerio del Interior y exministra de Economía bonaerense durante la administración de Daniel Scioli.

En diálogo con Mediodía 750, por AM750, Bonafini consideró que el pueblo no le permitió a Guzmán “hacer lo que quería”. “Los pobres sabemos de cuando no nos alcanza la plata, hay funcionarios que caminan poco la calle, Batakis sabe, le tengo mucha fe, apostaron muy bien, le mando el abrazo de las Madres”, sostuvo.

“Estoy segura de que nos va a sorprender Batakis con lo que va a hacer”, remarcó Bonafini en otro tramo de la entrevista, donde además destacó la figura de Cristina Kirchner y las declaraciones de la vicepresidenta durante el acto que encabezó este sábado en Ensenada.

Además, Bonafini le apuntó con dureza al presidente Alberto Fernández. “Le agarró un berretín y quiere hacer todo él”, señaló. “Nos ha mentido mucho, vamos a ver qué pasa después de la reunión con Cristina, espero que no le mienta, pero Alberto engañó al pueblo con todo: desde Vicentin hasta que no iban a aumentar los precios, que todos íbamos a tener para comer y no es así”, enfatizó.