Previaje está de regreso en todo el país con su tercera edición con el objetivo de "estimular temporadas medias y bajas" en la Argentina, pero, ¿qué ocurrirá con las numerosas irregularidades contabilizadas en los últimos años, que hicieron dudar a más de un viajero en si conviene realizar compras anticipadas para formar parte del enaltecido programa?

El Ministerio de Turismo informó en varias oportunidades el crecimiento que hubo en el sector a partir de la implementación de este beneficio, que promete el reintegro del 50 por ciento del valor de los comprobantes de compra de servicios turisticos a quienes cumplan con los reglamentos y planifiquen con antelación sus viajes.

"Más de 5 millones de turistas fueron beneficiados durante las dos primeras ediciones del programa, que inyectó más de $165 mil millones al sector turístico tras su mayor crisis global", anuncia en su sitio web del Ministerio que conduce Matías Lammens. Sin embargo, pese a que el proyecto del Gobierno obtuvo grandes beneficios para el sector por la redistribución de los recursos con perspectiva federal, un bajo costo fiscal, y la promoción de la formalización de numerosos prestadores, no faltaron las quejas y los cuestionamientos por parte de los suscriptores y los viajeros por los obstáculos y "avivadas" que se percibieron en las últimas dos etapas. Inclusive, algunos cambios actuales para la tercera edición generarían algunos dolores de cabeza en varios interesados en participar en el programa.

Por partes: ¿de qué se trata el programa del Ministerio?

El Ministerio de Turismo anunció la semana pasada la reanudación del programa Previaje 2022. En los últimos días de junio, el Gobierno habilitó la inscripción para prestadoras y prestadores de servicios turísticos interesados en participar de esta tercera edición, mientras que, en los próximos días de julio, los viajeros tendrán la posibilidad de comenzar a cargar sus comprobantes.



Previaje es el programa nacional de preventa turística que ofrece el reintegro del 50 por ciento del valor del viaje para que los participantes puedan utilizarlo en todo el sector turístico nacional. Se trata de un proyecto que busca estimular la compra adelantada de servicios nacionales en agencias de viajes, alojamiento, pasajes aéreos y terrestres, entre otras prestaciones turísticas registradas en el programa. Como en cada edición, el crédito se encontrará a disposición del viajero a partir de la fecha de inicio de su viaje planificado con antelación, y en esta tercera oportunidad, tendrá validez hasta el 31 de diciembre del 2022.

¿Cuáles son las principales irregularidades del programa PreViaje?

Say no more... cash

Una de las claves de la tercera edición de Previaje es que ya no se aceptarán compras abonadas en efectivo. Esto quiere decir que, cualquier servicio que se adquiera por esta vía, la persona no recibirá el 50 por ciento de reintegro. De esta manera, solo se deben abonar mediante tarjeta de débito y/o crédito, billetera virtual o transferencia bancaria.

En tiempos donde el consumo de productos y servicios de alto costo se efectúan casi en su totalidad por transacciones virtuales, quizás resulte un detalle no menor para muchos. Sin embargo, esta modificación en la modalidad atentaría contra un sector mayoritario en el país que forma parte de la economía informal y que, por varios motivos, no le conviene o no puede realizar pagos mediante tarjetas o transacciones virtuales. "No se reconocerá crédito por servicios que hubieran sido pagados en efectivo”, aclara el Ministerio en su reglamentación oficial.

Los motivos por los cuales el Gobierno nacional llegó a esta determinación a esta altura del programa todavía no quedan claros. Voceros del Ministerio aclararon a Clarín que se pudo haber llevado a cabo para evitar una serie de estafas que tuvieron lugar durante el 2021. ¿Qué ocurrió? Unos pocos operadores turísticos lograron saltarse las normas y quedarse con el dinero -a su favor o para terceros- de modo fraudulento.

“Los casos detectados fueron 10, entre 14.000 prestadores que tiene el Previaje. Es una cifra menor, en relación al volumen del programa”, evaluaron desde el Ministerio de Turismo en diálogo con el medio, y precisaron que “ocho eran agencias de viaje y dos, hoteles”.



No hay actualización del límite del beneficio según los valores de la inflación

Según datos del INDEC, en los primeros cinco meses del año, los precios acumularon un alza de 29,3 por ciento. Estos números son alarmantes y dificultan la planificación de los viajes y la previsión de los gastos y la organización de la economía personal en compras futuras durante el período de las vacaciones. No obstante, Previaje 3 mantendrá, como en los últimos dos años, el importe mínimo de $5.000 y un máximo de $100.000 por persona en lo que respecta al beneficio por cada comprobante. A su vez, solo son válidos para los mayores de 18 años. En síntesis, se estima que de esos 100.000 rendirán un 40% menos que durante PreViaje 2.

Asimismo, algunos economistas criticaron que el programa provocó lo que se denomina como "inflación turística", es decir, los sobreprecios en alojamientos, restaurantes y paquetes de excursiones, por nombrar algunos ejemplos, a raíz del crecimiento de la demanda estimulada por el Estado.

Fallas con la tarjeta virtual

El principal inconveniente de los viajeros que optaron por usar solo la billetera virtual con la aplicación del Banco Nación es que hay muy pocas posibilidades de que puedas usar tu crédito. Esto es, solo podés pagar a través de la lectura del código QR generado por el posnet respectivo, si es que los comercios, agencias, restaurantes y hoteles a donde vayas lo tienen. Lo ideal siempre es pedir la tarjeta física, por que además, contás igualemente con la posibilidad de utilizar la billetera virtual.

Otro problema de la billetera virtual criticado por los viajeros es que muchos comerciantes desconocen la información completa del funcionamiento del posnet y prefieren no generar el código QR, ni quieren cargar manualmente los datos de la tarjeta virtual al dispositivo, por desconfianza u otros prejuicios.

Asimismo, una vez solicitada la tarjeta virtual, no hay vuelta atrás. En muchos lugares de la Argentina con falta de acceso a conexiones de Internet por cable, Wi-Fi, o vía satelital, las transacciones econonómicas virtuales son casi imposibles. Esto invalida al usuario de PreViaje que pueda hacer valer su crédito en la compra o adquisición de algún paquete turístico, o una cena familiar, o cualquiera de los objetivos por los cuales se pensó el programa desde un principio.